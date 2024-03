Questa Xbox Series X di Spongebob è inquietante, ma tanto non potete averla

Il famoso personaggio dei cartoni animati, SpongeBob SquarePants, ha trovato una nuova casa: Xbox. Microsoft ha lanciato ufficialmente un bundle speciale, l'Xbox Series X - Nickelodeon All-Star Brawl 2 Special Edition Bundle, che porta il vivace mondo di SpongeBob direttamente nelle case dei fan. C'è comunque da sottolineare che la console sembra abbastanza... inquietante.

Questo bundle esclusivo non è solo un semplice accenno al popolare cartone animato, ma è una vera e propria celebrazione del suo impatto culturale. Il pacchetto include non solo la console Xbox Series X, ma anche il gioco Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Il design della console Xbox Series X inclusa nel bundle è ovviamente ispirato al mondo sottomarino di Bikini Bottom. Il controller presenta una grafica vivace e colorata che rappresenta fedelmente SpongeBob SquarePants e i suoi amici. Al di là delle preferenze soggettive, bisogna ammettere che il pacchetto sembra ben curato.

Tuttavia, questo pacchetto speciale non è destinato a tutti. Attualmente disponibile solo negli Stati Uniti attraverso il rivenditore Best Buy, il bundle ha un prezzo di 699 dollari. Una somma considerevole, ma che riflette la natura esclusiva e la rarità del prodotto. Con una tiratura limitata, questo bundle è destinato a diventare un oggetto da collezione ambito tra i fan più devoti di SpongeBob SquarePants e dei videogiochi e non è escluso che sarà presto possibile trovarlo su Ebay a prezzi folli.

Mentre alcuni potrebbero trovare spaventosa questa console, per i veri fan della serie, questo bundle rappresenta un sogno diventato realtà. Voi l'acquistereste?