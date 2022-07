Il roster della Compagnia di Stamford continua ad arricchirsi di stelle mainstream. Il noto Youtuber e influencer digitale Logan Paul ha firmato un contratto ufficiale con la WWE che lo impegnerà in diversi match e lo renderà partecipe di alcuni Premium Live Events.

Logan Paul ha firmato con la WWE

La notizia è arrivata nella giornata di ieri con un post ufficiale di Logan sui social: una foto che lo ritrae assieme a Triple H e alla moglie Stephanie McMahon, da poco diventata la nuova CEO ad interim della WWE.

Lo Youtuber non è nuovo al mondo dello Sport-Entertainment. Dopo essere apparso diverse volte a SmackDown, ha persino lottato a WrestleMania 38, esibendosi in coppia con The Miz e andando contro Rey e Dominick Mysterio. Al termine del loro match l’A-Lister ha però deciso di attaccarlo e, sin da quel momento, Logan Paul ha giurato vendetta.

Con molta probabilità Logan Paul e The Miz si affronteranno a SummerSlam, l’evento più importante dell’estate in casa WWE in programma sabato 30 luglio a Nashville.

A soli 27 anni Logan Paul è ormai diventato un fenomeno virale non solo per i suoi contenuti su YouTube, spesso controversi, ma anche per la sua breve carriera nel mondo della boxe. Ha infatti combattuto contro la leggenda Floyd Mayweather in PPV e contro lo Youtuber britannico KSI. Il suo canale YouTube conta oltre 23 milioni di iscritti.

A WrestleMania Logan Paul è finito sulla bocca di tutti per un ingresso sensazionale: è entrato in scena indossando al collo una carta Pokémon, il celebre Pikachu Illustrator, che ha raggiunto il valore di ben oltre i 5 milioni di dollari. Carta entrata addirittura nei Guinness World Records per essere stata la più costosa mai venduta in un’asta privata.

Nonostante abbia un solo match all’attivo su un ring da Wrestling, Logan Paul ha dimostrato al mondo intero di avere le giuste doti atletiche e il carisma per essere a tutti gli effetti una WWE superstar.