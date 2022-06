Ad ottobre esordirà la sesta stagione di My Hero Academia, ispirata al noto manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, cliccate qui per guardare il trailer, ma prima potremmo goderci i due OVA della precedente stagione, che usciranno in tutto il mondo il primo agosto anche da noi grazie a Crunchyroll.

Gli OVA della quinta stagione di My Hero Academia

I due OVA si intitolano Hero League Baseball e Laugh! As if you are in Hell.

Hero League Baseball è il sesto OVA di My Hero Academia ed è focalizzato su una squadra di baseball fondata dagli eroi:

“Orcas” della Gang Orca Agency e “Lionels” della Shishido Agency danno il via alle finali del campionato di baseball amatoriale che gli eroi hanno organizzato. Per vincere, le due squadre dovranno reclutare membri da altre squadre e scuole, comprese le “Mountains” della Mt. Lady Agency e le “Fats” della Fat Gum Agency. È il giorno della partita! L’ultima partita del campionato HLB è tra Gang Orca e le due agenzie rivali di Shishido. Formano una squadra (“Orcas” e “Lionels”) per competere. Nel mondo di HLB, non esiste una regola: l’uso delle loro stranezze è ovviamente accettato. Tuttavia, proprio quando il gioco sta per finire, vengono interrotti da un cattivo. Chi sarà il vincitore di HLB!?

Laugh! As if you are in Hell è il settimo OVA di My Hero Academia:

Deku , Bakugo e Shoto partecipano allo stage sotto l’eroe n. 1, l’agenzia di Endeavour .

Uno dei loro compiti in questi giorni è trovare un cattivo (“Smiley”) che disegna scarabocchi in città. Tuttavia, poiché l’urgenza è così bassa, hanno lasciato che altri pro-eroi risolvessero questo caso.

Un giorno, Smiley disegna uno scarabocchio sulla casa di Endeavour! Furioso, Endeavour e il trio 1-A escono per prendere il cattivo. Tuttavia, il quirk di Smiley si rivela qualcosa di ridicolo ma potente… È far ridere istericamente chiunque lo guardi negli occhi! Riuscirà la squadra a catturare il cattivo e smettere di ridere!?

A proposito del franchise

L’anime di My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021.

Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (i primi due usciti sempre per Dynit). Il 6 agosto è uscito nelle sale giapponesi il terzo film del franchise, My Hero Academia: World Heroes’ Mission che racconta una storia completamente originale che si pone cronologicamente rispetto al manga all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (volume 26 del manga).

Per quanto riguarda il manga è scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. In Italia il manga, insieme allo spin-off My Hero Academia: Vigilante, è pubblicato dalla Star Comics (acquistatelo su Amazon!).