Si avvicinano le date di uscita dei film Disney e Marvel del 2023, e per l’occasione The Walt Disney Company Italia ha ricordato tutti i debutti nelle sale italiane dei prossimi mesi. Torniamo a parlare quindi di pellicole attesissime: da Avatar 2 a Guardiani della Galassia Vol. 3 e fino a Black Panther: Wakanda Forever.

Avatar 2 Disney

Le date di uscita dei film Disney e Marvel del 2023: da Avatar 2 a Black Panther 2

Iniziamo subito con Avatar 2: La Via dell’Acqua, il film diretto da James Cameron e in arrivo al cinema il 14 dicembre 2022.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Per restare in tema e in attesa del sequel, il primo film, Avatar, che ha ottenuto il maggior incasso di tutti i tempi al botteghino, tornerà nelle sale italiane il 22 settembre.

Tra le pellicole più attese dei prossimi mesi c’è anche il film dei Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, diretto da Peyton Reed e in uscita il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane. I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope – Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) -, la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Restando sintonizzati sui Marvel Studios, il 3 maggio 2023 arriverà nelle sale italiane il film diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3. Nella pellicola il gruppo di emarginati sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe determinare la fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà il 9 novembre nelle sale italiane. Nel film la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda.

Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Altri film Disney: le date di uscita

Omicidio nel West End debutterà il 29 settembre, con Sam Rockwell e Saoirse Ronan.

Nel West End di Londra degli anni Cinquanta, i piani per una versione cinematografica di un’opera teatrale di successo subiscono un brusco arresto dopo l’omicidio di un membro fondamentale della troupe. Quando l’ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la zelante recluta Constable Stalker (Saoirse Ronan) prendono in mano il caso, i due si trovano coinvolti in un enigmatico giallo all’interno del sordido e affascinante mondo dietro le quinte del teatro, indagando sul misterioso omicidio a loro rischio e pericolo.

Tra i film di cui Disney ha rivelato le date di uscita, ricordiamo Amsterdam, l’ultimo lungometraggio dell’acclamato regista e sceneggiatore David O. Russel, nelle sale dal 3 novembre e con protagonisti Christian Bale e Margot Robbie, tra gli altri; la pellicola targata Searchlight Pictures The Menu, che arriverà il 17 novembre al cinema. La storia di una coppia – Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult – che si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese; non mancherà inoltre Strange World – Un Mondo Misterioso, il nuovo lungometraggio d’animazione Walt Disney Animation Studios la cui uscita è fissata per il 23 novembre nelle sale italiane.

Le ultime novità

Ambientato nei primi anni ‘80 in una cittadina balneare inglese, Empire of Light debutterà nei cinema del BelPaese il 23 febbraio 2023 e vanta un cast stellare che vede la presenza di Olivia Colman e Colin Firth. Si tratta di una storia potente e toccante sui legami umani e sulla magia del cinema diretta dal regista Sam Mendes. Tra le novità troviamo anche il film Disney Haunted Mansion, che arriverà il 9 marzo 2023 nelle sale italiane.

Inoltre, dal 24 maggio 2023 ci aspetta La Sirenetta, la versione live-action del classico d’animazione diretta da Rob Marshall. Nel ruolo della protagonista, lo ricordiamo, troviamo la cantante e attrice Halle Bailey, affiancata da Awkwafina, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, e con Javier Bardem e Melissa McCarthy. Le sorprese non sono ancora finite, perché il 9 febbraio 2023 tornerà sugli schermi italiani Titanic, il grande successo del 1997 diretto da James Cameron e con protagonisti Leonardo di Caprio e Kate Winslet.

