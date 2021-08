DC Comics e Webtoon siglano una collaborazione esclusiva

La nota piattaforma di webcomic Webtoon ha annunciato oggi una partnership con DC Comics per collaborare nella realizzazione di una serie di fumetti rigorosamente digitali ambientati nell’Universo DC. Questi progetti sono stati ideati appositamente per essere a sé stanti così da attirare più fan possibili, compresi coloro che non hanno alcuna conoscenza dell’Universo DC e della sua storia. Webtoon ha promesso di rivelare maggiori dettagli, incluse informazioni sulla traduzione linguistica, nelle prossime settimane.

Le parole degli addetti ai lavori

Il CEO di Webtoon, Ken Kim, attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato:

“Sono davvero felice che Webtoon sia in grado di lavorare con DC per portare storie uniche sulla nostra piattaforma. Webtoon è un grande ponte verso un vasto pubblico mondiale di giovani appassionati di fumetti e DC è la patria di alcune delle più grandi storie di supereroi del pianeta. Il potenziale per mostrare IP famose attraverso la nostra piattaforma, che è nativa per dispositivi mobili e focalizzata sulla facilità di accesso, è super eccitante.”

Al riguardo, invece, il direttore generale della DC, Daniel Cherry III, ha affermato:

“DC è entusiasta di presentare i nostri personaggi iconici a una nuova generazione di fan in tutto il mondo. Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli scrittori e gli artisti di Webtoon per adattare i nostri personaggi e le nostre storie al formato loro formato digitale. Il nostro obiettivo condiviso è creare storie DC divertenti e avvincenti che tutti i lettori apprezzeranno. Questa partnership è un altro esempio dell’ambizione di DC per “incontrare i fan ovunque si trovino” e continuare a condividere il fandom DC.”

Infine, David Lee, il responsabile dei contenuti di Webtoon Entertainment, ha detto:

“Questa collaborazione è una pietra miliare per noi mentre lavoriamo verso una nuova era dei fumetti digitali negli Stati Uniti. Siamo così felici di introdurre al nostro servizio gli amati personaggi DC e non vediamo l’ora di condividere presto maggiori dettagli.”

Cosa è Webtoon?

Per chi non lo sapesse, Webtoon è una piattaforma di webcomic che conta oltre 72 milioni di utenti attivi mensili. La piattaforma include contenuti da tutto il mondo, tra cui diverse opere del manhwa coreano e la popolare serie di romanzi mitologica Lore Olympus (che potete recuperare su Amazon). Webtoon è stato lanciato negli Stati Uniti nel 2014 e le sue precedenti partnership includono collaborazioni con Legendary, POW! e Top Cow/Image. Il successo è stato così ampio che molte delle sue serie sono state nominate per gli Eisner Awards.

DC Comics continuerà a mantenere attiva l’app DC Universe Infinite, fondamentale per leggere tutte le serie classiche del brand pubblicate in formato cartaceo e diverse prime versioni digitali.