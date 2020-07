Eisner Awards 2020 – tutti i vincitori

Eccovi tutti i vincitori degli Eisner Awards 2020 – gli Oscar del fumetto – assegnati nella notte italiana con una cerimonia virtuale pre-registrata al San Diego Comic-Con@Home. A presentare la consegna virtuale dei premi è stato l’attore Phil Lamarr.

Da segnalare anche i nuovi ingressi nella Will Eisner Hall of Fame annunciati dal leggendario Sergio Aragones: Nell Brinkley e E. Simms Campbell, Alison Bechdel, Howard Cruse, Stan Sakai, Louise Simonson, Don & Maggie Thompson e Bill Watterson.

Tornando invece ai vincitori da segnalare come le due major – DC e Marvel – non riescano a portare a casa praticamente nessun premio nelle categorie principali ma devono rifugiarsi in quelle individuali. A secco purtroppo anche gli italiani, ben 5 nominati: Marco Checchetto, Werther Dell’Edera, Giuseppe Camuncoli, Daniele Orlandini, Francesco Francavilla, e a secco rimane anche l’autore che aveva ricevuto più nominations ovvero James Stokoe.

Eccovi tutte le categorie con relativi vincitori degli Eisner Awards 2020.

Miglior storia breve

“Hot Comb”, di Ebony Flowers, in Hot Comb (Drawn & Quarterly)

Miglior numero singolo/One-Shot

Miglior serie regolare

Bitter Root, di David Walker, Chuck Brown, e Sanford Greene (Image)

Miglior miniserie

Little Bird di Darcy Van Poelgeest e Ian Bertram (Image)

Miglior nuova serie

Invisible Kingdom, di G. Willow Wilson e Christian Ward (Berger Books/Dark Horse)

Miglior pubblicazione per giovani lettori

Comics: Easy as ABC, di Ivan Brunetti (TOON)

Miglior pubblicazione per ragazzi

Guts, di Raina Telgemeier (Scholastic Graphix)

Miglior pubblicazione Teen

Miglior pubblicazione umoristica

The Way of the Househusband, vol. 1, di Kousuke Oono, translation by Sheldon Drzka (VIZ Media)

Miglior antologia

Drawing Power: Women’s Stories of Sexual Violence, Harassment, and Survival, a cura di Diane Noomin (Abrams)

Miglior opera basata su eventi reali

They Called Us Enemy, di George Takei, Justin Eisinger, Steven Scott, e Harmony Becker (Top Shelf)

Miglior graphic novel – novità

Are You Listening? di Tillie Walden (First Second/Macmillan)

Miglior graphic novel – ristampa

LaGuardia, di Nnedi Okorafor e Tana Ford (Berger Books/Dark Horse) Rusty Brown, di Chris Ware (Pantheon)

Miglio adattamento da altro medium

Snow, Glass, Apples, di Neil Gaiman e Colleen Doran (Dark Horse Books)

Migliore edizione U.S.A. di materiale straniero

La casa, di Paco Roca, traduzione di Andrea Rosenberg (Fantagraphics)

Miglior edizione U.S.A. di materiale straniero — Asia

Miglior raccolta – strisce

Krazy Kat: The Complete Color Sundays, di George Herriman, a cura di Alexander Braun (TASCHEN)

Miglior raccolta – fumetti

Stan Sakai’s Usagi Yojimbo: The Complete Grasscutter Artist Select, di Stan Sakai, a cura di Scott Dunbier (IDW)

Miglior scrittore

Mariko Tamaki, Harley Quinn: Breaking Glass (DC); Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (First Second/Macmillan); Archie (Archie)

Miglior scrittore/artista

Raina Telgemeier, Guts (Scholastic Graphix)

Miglior disegnatore/inchiostratore – singolo o team

Rosemary Valero-O’Connell, Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (First Second/Macmillan)

Miglior disegnatore/artista digitale

Christian Ward, Invisible Kingdom (Berger Books/Dark Horse)

Miglior copertinista

Emma Rios, Pretty Deadly (Image)

Miglior colorista

Dave Stewart, Black Hammer, B.P.R.D.: The Devil You Know, Hellboy and the BPRD (Dark Horse); Gideon Falls (Image); Silver Surfer Black, Spider-Man (Marvel)

Miglior Lettering

Stan Sakai, Usagi Yojimbo (IDW)

Miglior periodico/articolo a tema fumetto

Women Write About Comics, a cura di Nola Pfau e Wendy Browne

Miglior libro a tema fumetto

Making Comics, di Lynda Barry (Drawn & Quarterly)

Miglior saggio

EC Comics: Race, Shock, and Social Protest, di Qiana Whitted (Rutgers University Press)

Miglior design

Making Comics, design di Lynda Barry (Drawn & Quarterly)

Miglior fumetto digitale

Afterlift, di Chip Zdarsky e Jason Loo (comiXology Originals)

Miglior Webcomic