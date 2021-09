DC e HBO Max pensano ad un film su Red Hood?

Sembra proprio che la Warner Bros. stia cercando di espandere i suoi contenuti DC su HBO Max e Red Hood potrebbe essere il prossimo personaggio a ottenere un proprio film sul servizio di streaming.

Red Hood: in arrivo un film sul supercriminale antagonista di Batman

Secondo quanto riportato da That Hashtag Show, è in fase di lavorazione un film dedicato a Red Hood. Su cosa verterà la storia? A quanto pare il film dovrebbe adattare la storia a fumetti Batman: Una morte in famiglia (A Death in the Family) pubblicata dalla DC Comics nei numeri 426-429 di Batman nel 1989. Scritta da Jim Starlin e disegnata da Jim Aparo, con copertine realizzate da Mike Mignola, la storia è diventata famosa perché, oltre a portare drammaticità nei fumetti americani grazie alla morte del secondo Robin, Jason Todd, tale morte è stata decisa dagli stessi lettori attraverso un sondaggio telefonico.

Il personaggio è poi ricomparso anni dopo nei panni del violento vigilante Red Hood, diventato uno degli antieroi più preferiti dai fan.

Il film in qualche modo condenserà tutto questo, ruotando intorno a Jason Todd, Batman, Nightwing, il Dipartimento di polizia di Gotham City (GCPD) e persino Joker. Non si sa se nel cast faranno parte gli stessi attori che hanno interpretato questi ruoli nei film precedenti o se ci saranno attori diversi. Tuttavia, possiamo confermare che questo si collegherà al prossimo film di Nightwing di Chris McKay annunciato per la prima volta nel 2017 e ancora in sviluppo, e che avrà come protagonista lo stesso attore. Quindi è lecito ritenere che chiunque sia stato scelto per il ruolo di Nightwing in quel film lo interpreterà nel film di Red Hood.

Quale sarà il regista del film di Red Hood? Sembra che la Warner Bros. stia pensando a Shaka King (Judas and the Black Messiah), Robert Machoian (God Bless the Child) o Rose Glass (Saint Maud). Per il protagonista, Tanner Buchanan di Cobra Kai sembra essere il favorito.

Un’altra domanda che circonda il film è se si collegherà ai film di Zack Snyder. Il suo film Batman v Superman aveva infatti annunciato la morte brutale di Robin per mano di Joker. Non ci resta che attendere nuove informazioni.

