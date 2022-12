Sebbene James Gunn e Peter Safran siano pronti a portare grandi cambiamenti negli DC Studios il futuro di The Batman 2 dovrebbe essere al sicuro.

DC Universe: ecco quale sarà il futuro di The Batman 2

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, i DC Studios stanno attualmente valutando i propri piani per il DCU, ma questo non dovrebbe influenzare in alcun modo The Batman 2. Dopo aver ricevuto il via libera all’inizio di quest’anno, il sequel di Reeves dovrebbe essere al sicuro e non essere in alcun modo toccato da Gunn e Safran, che stanno guidando la “rinascita” degli Studios. In ugual maniera anche i diversi spin-off basati sulla pellicola di Reeves, tra cui The Penguin della HBO, non dovrebbero in alcun modo subire cambiamenti.

Allo stato attuale delle cose si sa ben poco di The Batman 2: l’unica certezza è che Robert Pattinson è l’unico attore del cast che ha già ottenuto la conferma del ruolo; dopo il via libera degli Studios sulla prossima pellicola è calato il massimo riserbo: Reeves sta attualmente lavorando sulla sceneggiatura ma nulla è trapelato. Sappiamo solo che, come ha affermato il produttore Dylan Clark, “ci vorranno meno di cinque anni” prima di vedere nuovamente il cavaliere oscuro sui grandi schermi.

Ma la totale mancanza di informazioni non ha impedito il circolare delle voci: secondo alcune di queste il prossimo villain che affronterà Batman potrebbe essere la Corte dei Gufi, su cui lo stesso Pattinson e altri membri del cast hanno espresso il proprio interesse. Secondo altre voci potremmo invece vedere tornare il Joker: forte della nuova interpretazione resa da Barry Keoghan (Eternals).

Tuttavia quest’ultima voce verrebbe meno proprio per lo stesso motivo che tiene al sicuro The Batman 2: il film è ambientato in un universo completamente separato da tutti gli altri show del DC Universe. Insomma l’unica certezza è che The Batman 2 si farà e che il cavaliere oscuro avrà ancora il volto dell’attore reso celebre da Twilight. Per tutto il resto dovremo aspettare.