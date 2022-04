DC vs. Vampires, la terrificante storia in dodici numeri che ha messo messo la Justice League contro un esercito segreto di vampiri nata dalle menti di James Tynion IV, Matthew Rosenberg e Otto Schmidt, sta per tornare con DC vs Vampires: All-Out War, una nuova miniserie in 6 numeri che inizierà a luglio negli Stati Uniti.

La miniserie DC vs Vampires: All-Out War

DC vs Vampires: All-Out War si svolgerà dopo gli eventi dei one-shot DC vs Vampires: Hunters e DC vs Vampires: Killers. La mini serie sarà scritta dal co-sceneggiatore della serie principale e scrittore degli one-shot Matthew Rosenberg insieme ad Alex Paknadel (Arcadia – BOOM! Studios) mentre i disegni sono dell’italiano Pasquale Qualano.

Ecco la copertina principale e le 2 variant covers:

La DC Comics descrive la serie come “grintosa, violenta e brutale”, ma ciò che la distingue è un quarto aggettivo ovvero “monocromatico”: la mini serie infatti sarà completamente realizzata in bianco e nero!

I protagonisti della miniserie saranno Booster Gold, Deathstroke, Mary Marvel, Bane, Deadman e Azrael, capitanati da John Constantine.

Ecco la trama:

“Una delle ultime città umane segrete e sotterranee sta affrontando l’annientamento totale e il suo leader – John Constantine – deve pianificare una missione suicida per assassinare un luogotenente chiave dell’impero dei vampiri! Contro probabilità irreali e con una squadra improbabile che include Booster Gold, Deathstroke, e Mary Marvel, Hellblazer ha un altro asso nella manica?”

Il primo albo che contiene anche una storia di appendice scritta e disegnata da Guillaume Singelin, sarà in vendita il 19 luglio e presenterà le variant covers di Kael Ngu, Ejikure e James Stokoe.

Vi ricordiamo che la prima metà della serie principale (recuperatela su Amazon) si è conclusa con il numero 6 il 29 marzo e si sta prendendo una pausa per permettere all’artista Otto Schmidt di prendere un po’ di respiro.