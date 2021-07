DC Comics ha annunciato due nuovi terrificanti fumetti

Questo ottobre, l’universo DC Comics diventa molto più spaventoso con Task Force Z e DC VS. Vampires. Lo scrittore Matthew Rosenberg (The Joker Presents: A Puzzlebox; Quattro ragazzini entrano in una banca) sta riportando in vita alcuni dei cattivi più pericolosi di Gotham City per dargli una seconda possibilità di vita.

Tuttavia i non morti non sono contenuti e in DC VS. Vampires, Rosenberg ha collaborato con lo scrittore James Tynion IV per una maxiserie di dodici numeri in cui la Justice League scopre che, mentre stanno monitorando i cieli alla ricerca di minacce intergalattiche, un nuovo nemico si è sempre nascosto sulla Terra. Durante l’A-Day, centinaia dei criminali più pericolosi e squilibrati di Gotham City sono stati uccisi dopo un attacco all’Arkham Asylum e ora hanno una seconda possibilità di vita.

Un misterioso benefattore sta mettendo insieme una nuova Task Force e ha reclutato l’unica persona che potrebbe guidarli, qualcuno che sa cosa vuol dire tornare da una morte brutale: Red Hood. Ora Jason Todd deve svelare il mistero che circonda questa squadra di defunti di recente formazione, combattendo alcuni dei peggiori criminali di Gotham City che siano mai esistiti: Bane, Man-Bat, The Arkham Knight, Sundowner e Mr. Bloom.

Task Force Z #1

Questo volume presenta artwork di Eddy Barrows e inchiostri di Eber Ferreira e sarà in vendita nei negozi di fumetti il ​​26 ottobre 2021 al prezzo di 3,99 dollari (non si conosce ancora il prezzo in Italia). Le pagine saranno 32 e sarà disponibile anche una copertina variant di Tyler Kirkham.

Presenti anche altri varianti in edizione limitata tra cui quella di Dan Mora, quella di Rodolfo Migliari e quella di Kyle Hotz anche in variante monocromatica.

DC VS. Vampires

Nella tradizione di DCEASED arriva una nuova, terrificante storia dalle menti di James Tynion IV, Matthew Rosenberg e Otto Schmidt. Questa maxiserie speciale di dodici numeri metterà la Justice League contro un esercito segreto di vampiri. La sua prima uscita sarà disponibile nei negozi di fumetti sempre il 26 ottobre 2021.

Il numero di pagine sarà di 32 pagine e il prezzo di 3,99 dollari (anche in questo caso non si conosce il prezzo in Italia). Presenti anche delle copertine variant di Francesco Mattina, Jorge Molina ed Ejikure. Comunque non è la prima volta che alcuni eroi dell’universo DC Comics si scontrano contro i vampiri. Su Amazon potreste acquistare il raro volume Superman and Batman Vs. Vampires and Werewolves.