Si è tenuto il nuovo D&D Direct, l’evento in streaming dedicato alla community di Dungeons & Dragons in cui Wizards of the Coast ha svelato le ultimissime novità legate al popolare gioco di ruolo. Nella diretta condotta da Gina Darling e Ify Nwadiwe sono state mostrate alcune anticipazioni legate ai prossimi manuali di Dungeons & Dragons, ai videogiochi in uscita e ovviamente anche sul film Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri. Come di consueto Cultura Pop ha seguito l’evento, raccogliendo tutte le novità annunciate durante lo streaming.

D&D Direct: tutti gli annunci

La diretta è stata caratterizzata dall’entusiasmo legato all’uscita imminente del film Dungeons & Dragons, un evento che espanderà ulteriormente la popolarità di questo gioco, ma questo ottimismo non si è limitato solo alla pellicola, ma anche alle nuove collaborazioni in arrivo nei prossimi mesi.

La prima novità è stata l’annuncio di una collaborazione tra Wizards of the Coast e Mojang Studio per il lancio di Dungeons & Dragons X Minecraft, un’espansione del celebre videogioco interamente dedicata a D&D. In questo nuovo DLC i giocatori saranno trasportati nei Forgotten Realms e avranno la possibilità di visitare luoghi familiari come Candlekeep e Icewind Dale in un modo totalmente nuovo. Inoltre per celebrare l’arrivo di Dungeons & Dragons nel mondo di Minecraft a partire da oggi sarà disponibile gratuitamente su D&D Beyond Dungeons & Dragons X Minecraft Monstrous Compendium un nuovo supplemento che raccoglierà alcune delle creature più famose come il creeper e l’enderman.

A seguire l’annuncio legato a Magic: The Gathering, con la release di un set Secret Lair dedicato a Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri.

Il Secret Lair di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri sarà composto da sei carte che ritrarranno sei personaggi dell’omonimo film e potrà essere preordinato a partire da oggi.

Ci sono state novità anche per quel che riguarda i romanzi legati alla mitologia di Dungeons & Dragons, con l’annuncio di Lolth’s Warrior, capitolo conclusivo della nuova trilogia scritta R.A. Salvatore. Rimanendo in tema drow i giocatori del MMO Neverwinter saranno felici di sapere che la prossima espansione del titolo vedrà l’aggiunta di Menzoberranzan, la famigerate e pericolosissima metropoli del sottosuolo. Anche Wizkids, tra i partner di lunga data di Dungeons & Dragons, ha trovato spazio in questa diretta annunciando l’arrivo della statua alta 50 centimetri del cucciolo di orsogufo.

A conclusione della diretta sono stati diffusi nuovi dettagli sul documentario, che uscirà in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario realizzato da Joe Manganiello.

Non ci sono state grosse novità sul fronte dei manuali e dei contenuti ufficiali, tuttavia la chiusura del Direct è stata l’occasione per mostrare alcune immagini del virtual tabletop ufficiale di Wizards of the Coast e confermare il piano editoriale del 2023, svelando le illustrazioni di copertina di Bigby presents: Glory of the Giants (il prossimo manuale in uscita), Phandelver and Below: the Shattered Obelisk, The Book of Many Things e Planescape.