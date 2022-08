Annunciate le novità in arrivo durante il 2023 per Dungeons & Dragons durante l’evento Wizards Presents 2022. In arrivo per i giocatori del gioco di ruolo più famoso del mondo 5 nuovi manuali di espansione: una nuova antologia di avventure, un nuovo supplemento tematico, un supplemento con spunti di gioco e utilità, una nuova campagna e una nuova ambientazione.

Dungeons & Dragons: le novità del 2023

Il 2023 di Dungeons & Dragons si preannuncia molto interessante dal punto di vista dei contenuti di prossima pubblicazione. La carrellata di annunci è stata introdotta dal Game Design Architect Chris Perkins e il Product Manager Chris Lindsay, che hanno accompagnato ogni manuale con una brevissima spiegazione sul genere di contenuto, anticipando che saranno diffuse informazioni più dettagliate a ridosso delle date di pubblicazione di ognuno di questi nuovi libri.

Il primo volume che vedrà la luce nei primi mesi del 2023 si chiamerà Keys from the Golden Vault e sarà una nuova raccolta di avventure a tema heist, ovvero furti organizzati nei minimi dettagli. Nel presentare questo manuale Chris Perkins ha descritto la nuova raccolta di avventure come “Ocean’s Eleven incontra Dungeons & Dragons”.

In primavera arriverà Bigby presents: Glory of the Giants, supplemento tematico sulla falsariga di Fizban Fizban’s Treasury of Dragons, dedicato però a tutti gli aspetti di regolamento e ambientazione che sono legati ai giganti.

L’estate ci porterà due manuali con The Book of Many Things e Phandelver Campaign.

The Book of Many Things sarà un tomo tematicamente vicino al Deck of Many Things, ovvero il Mazzo delle Meraviglie. The Book of Many Things conterrà una raccolta di creature, luoghi e incontri che potranno essere utilizzati per mettere in difficoltà anche i party più tenaci e temerari. Phandelver Campaign invece sarà una campagna che espanderà l’avventura La Miniera Perduta di Phandelver, trasformandola in una vera e propria campagna a tema orrore cosmico.

A chiudere in bellezza l’anno ci penserà Planescape, ambientazione classica di Dungeons & Dragons che verrà così aggiornata per la Quinta Edizione. Ideata da Jeff Grubb e pubblicata per la prima volta nel 1994, Planescape, è considerata una delle ambientazioni di Dungeons & Dragons più ambiziose e particolari, in quanto permetteva di collegare tra loro le diverse ambientazioni, utilizzando dei portali dimensionali.

Planescape riceverà un adattamento simile a quanto fatto già per Spelljammer: Adventures in Space (curiosamente un’altra ambientazione la cui paternità ricade sotto Grubb), con un cofanetto che conterrà tre volumi dedicati ad ambientazione, campagna di gioco e bestiario specifico.