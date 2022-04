L’universo dei fumetti DC continua ad espandersi sul piccolo schermo. Dopo il successo di Titans, Doom Patrol e Peacemaker, HBO Max ha dato il via libera alla realizzazione di Dead Boy Detectives, serie TV basata sull’omonimo spinoff di The Sandman, creato da Neil Gaiman.

Via alla libera alla serie TV Dead Boy Detectives

Dead Boy Detectives sarà scritta Steve Yockey, ideatore de L’assistente di volo (serie con Kailey Cuoco), e prodotta da Jeremy Carvel, Sarah Schechter e Greg Berlanti. I protagonisti del fumetto sono Charles Rowland e Edwin Paine, due ragazzi deceduti che, dopo aver deciso di non entrare nell’aldilà con la Morte, scelgono di rimanere sulla Terra e formare la propria agenzia investigativa per la risoluzione dei crimini.

Gaiman ha co-creato i personaggi con gli artisti Malcolm Jones III e Matt Wagner e li ha inseriti in The Sandman #25 del 1991, come parte dell’arco narrativo La stagione delle nebbie in cui Morfeo/Sogno, uno dei sette Eterni ottiene le chiavi per l’inferno dopo che Lucifero si è dimesso da governatore del regno.

La prima stagione di Dead Boy Detectives sarà composta da 8 episodi. I due strambi personaggi sono già apparsi in live action nella terza stagione di Doom Patrol, ma la nuova serie sarà completamente scollegata. A vestire i panni di Charles e Edwin ci penseranno Jayden Revri e George Rexstrew. Al momento non è ancora stata annunciata una possibile finestra di lancio.

Non è la prima volta che un fumetto di Neil Gaiman venga adattato per il piccolo schermo. Dopo le tre stagioni di American Gods e le sei di Lucifer, Amazon Prime Video ha realizzato Good Omens con David Tennant e Charlie Sheen, mentre Netflix è al lavoro su The Sandman, una delle opere più celebri di Gaiman.