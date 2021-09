Dead Boy Detectives (spinoff di The Sandman): HBO Max ordina un episodio pilota

HBO Max ha ordinato la realizzazione di un episodio pilota di Dead Boy Detectives, una serie TV live action basata sullo spin-off del fumetto The Sandman co-creato da Neil Gaiman. Steve Yockey, che ha sviluppato l’acclamata serie comica ricca di mistero sempre di HBO Max, L’assistente di volo – The Flight Attendant, sta scrivendo e producendo esecutivamente il pilot, come riportato in esclusiva da Variety.

Dead Boy Detectives: produttori e storia

Jeremy Carver, il creatore della serie live-action Doom Patrol della DC Comics, sarà anch’egli un produttore esecutivo, così come Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden. L’episodio pilota di Dead Boy Detectives dovrebbe iniziare la produzione a novembre, ma al momento non è stato trovato ancora un regista.

La storia di Dead Boy Detectives vede come protagonisti Charles Rowland e Edwin Paine, due ragazzi deceduti che, dopo aver deciso di non entrare nell’aldilà con la Morte, scelgono di rimanere sulla Terra e formare la propria agenzia investigativa per la risoluzione dei crimini. Gaiman ha co-creato i personaggi con gli artisti Malcolm Jones III e Matt Wagner e li ha inseriti in The Sandman #25 del 1991, come parte dell’arco narrativo La stagione delle nebbie in cui Morfeo/Sogno, uno dei sette Eterni ottiene le chiavi per l’inferno dopo che Lucifero si è dimesso da governatore del regno.

Per quanto riguarda il cast, non ci sono ancora dei nomi ufficiali. Sebastian Croft e Ty Tennant interpreteranno rispettivamente Charles ed Edwin nella terza stagione di Doom Patrol. Tuttavia, Variety ha riferito che per il momento pare che la coppia non sia collegata al pilot di Dead Boys Detectives, quindi non è chiaro se quest’ultimo verrà sviluppato come uno spin-off di Doom Patrol o come un adattamento autonomo della proprietà DC Comics/Vertigo.

Altri progetti sulle opere di Neil Gaiman

Se il progetto dovesse proseguire, quello di Dead Boy Detectives sarebbe l’ulteriore di una collezione in rapida crescita di serie live-action basate sul lavoro di Gaiman. Altri adattamenti per il piccolo schermo hanno incluso American Gods, che Starz ha cancellato dopo tre stagioni e la serie Lucifer che sta per presentare in anteprima la sua ultima stagione su Netflix. Gaiman sta anche lavorando a una seconda stagione di Good Omens di Amazon Prime, basata sul romanzo suo e di Terry Pratchett, e ad Anansi Boys, una miniserie adattata dal libro spinoff/sequel di American Gods. Se ciò non bastasse, Gaiman è anche scrittore e produttore esecutivo dello show televisivo live-action Sandman di Netflix che deve ancora ricevere una data di uscita ufficiale.