Deadpool 2: Hasbro presenta le action figure tratte dal film

In grande fermento l’azienda statunitense Hasbro sta annunciando novità ogni giorno, quest’oggi vi parliamo di tre nuovi prodotti, di cui due venduti in un set speciale e un terzo venduto singolarmente, per la linea Marvel Legends Series. Tutti i personaggi sono tratti dal secondo (super-mega-splatter) capitolo della saga cinematografica di quel mattacchione di Wade Wilson alias Deadpool.

Deadpool 2 è il secondo film datato 2018 del merceniario più fuori di tutto l’universo Marvel. In questo sequel Deadpool se la dovrà vedere contro Cable (un mutante proveniente dal futuro) e per far fronte a questo avversario metterà insieme un super gruppo di eroi con il nome di X-Force. Aderiscono al gruppo Domino, Bedlam, Shatterstar, Zeitgeist, Svanitore e per finire Peter (un comunissimo essere umano senza alcun tipo di poteri).

Deadpool and Negasonic Teenage Warhead

Questo special set è composto dal protagonista del film, Deadpool, e dalla mutante Negasonic Teenage Warhead (in italia Testata Mutante Negasonica). Entrambi i personaggi sono dotati di un corpo totalmente articolato e vari parti intercambiabili, nel concreto Deadpool è quello che ha più accessori dei due e tra Katane, Pistole e unicorni c’e’ davvero l’imbarazzo della scelta. Ok, forse Wade ha più accessori di Negasonic Teenage Warhead ma a lei sono toccati due bellissimi effetti che ne simulano i poteri. Il set è in vendita sul sito Hasbro Pulse al prezzo di 49,99 $

Domino

Domino è una mutante dotata di un potere molto particolare, ella possiede il dono di alterare inconsciamente le probabilità di qualsiasi evento in suo favore, modificando di conseguenza gli avvenimenti della realtà causandone effetti positivi o negativi. La figure vede la mutante tratta dal film Deadpool 2, dove facciamo la sua conoscenza quando si unisce al team della X-Force dei quali è una dei pochi sopravvissuti. La figure è dotata di svariati accessori tra cui due mitra e una testa opzionale alternativa. Domino è disponibile per la vendita sul sito Hasbro Pulse al prezzo di 29,99 $.