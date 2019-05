Decrypto parla Klingon grazie a un’espansione gratuita

Decrypto, il gioco di decifrazione codici, si arricchisce di un'espansione in lingua Klingon scaricabile gratuitamente dal sito dell'editore Scorpion Masqué.

Decrypto, il gioco da tavolo di Scorpion Masqué, pubblicato in Italia da Asmodee Italia, da qualche giorno può fregiarsi di una nuova espansione tutta dedicata agli appassionati dell’universo di Star Trek.

Decrypto è un gioco da tavolo in cui due squadre da 2 a 4 giocatori ciascuna si sfidano per determinare chi siano i codificatori migliori. L’obiettivo del gioco è trasmettere dei codici ai propri compagni di squadra senza che la squadra avversaria li intercetti. Quindi, le comunicazioni dovranno essere abbastanza chiare da essere capite dalla propria squadra, ma abbastanza vaghe da confondere la squadra avversaria. Inoltre, sarà fondamentale cercare di intercettare i codici della squadra avversaria.

Questa espansione fornisce al gioco un intero mazzo di carte scritte in Klingon, il linguaggio parlato dagli omonimi alieni, tra i più celebri della saga creata da Gene Roddenberry.

Il mazzo Klingon è stato pubblicato online dall’editore Scorpion Masqué e poiché le carte che lo compongono usano lo stesso formato criptato delle schede codificate di Decrypto, sarà necessario possedere una copia del gioco base per poter godere di questa espansione. Possedere un’infarinatura di lingua Klingon, come ogni buon Trekkie dovrebbe avere, aiuterà non poco durante il gioco.

E non è tutto, questa espansione in chiave Klingon di Decrypto è interamente scaricabile gratuitamente con la formula Print and Play così che i giocatori possano stamparla in autonomia e utilizzarla liberamente. Questa espansione è stata realizzata in collaborazione con il Klingon Language Institute, risultando quindi assolutamente accurata. tlhIngan maH!