Demon Slayer – arrivano i romanzi da Edizioni Star Comics

Continua imperterrito il successo di Demon Slayer sia che si tratti della sua versione “originale” che quella forse più diffusa, quella animata, con l’incredibile riscontro di pubblico del film Mugen Train che continua ad abbattere tutti i record di incassi.

Demon Slayer è senza ombra di dubbio uno dei grandi fenomeni del fumetto giapponese e la casa italiana dell’opera scritta e disegnata da Koyoharu Gotouge ovvero Edizioni Star Comics non si è lasciata sfuggire l’occasione per portare nel nostro paese, dopo il manga, anche i romanzi!

Demon Slayer – i romanzi, i primi dettagli

Saranno due i romanzi di Demon Slayer che Edizioni Star Comics pubblicherà nel corso del 2021. Si inizia a giugno Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Il Fior della Felicità. Il romanzo ha già venduto oltre un milione e 200 mila copie in tutto il mondo!

In questo primo volume assisteremo a una serie di vicende non narrate durante la storyline principale e collocabili fra l’inizio e la fine di vari archi narrativi. Nel racconto che dà il titolo alla raccolta, Tanjiro si mette alla ricerca di un leggendario fiore in grado di regalare la felicità… forse anche a Nezuko? I nostri si troveranno poi ad affrontare un demone che pretende fanciulle in sacrificio da una famiglia a cui ha offerto la sua protezione, e poi a evitare ogni contatto femminile per il bene di Zenitsu. Chiudono la raccolta un approfondimento sull’amicizia fra Kanao e Aoi, e un esilarante “what if”? che immagina i nostri protagonisti nei panni di studenti liceali. Un volume imperdibile per ogni appassionato!

Il secondo romanzo, che non ha ancora una data precisa di uscita in Italia, si intitola invece Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – La Farfalla con un’ala Sola.

In questa seconda raccolta di racconti scopriremo dei toccanti dettagli sul passato delle sorelle Shinobu e Kanae, vedremo Zenitsu alle prese con un allenamento speciale che metterà sin troppo alla prova la sua integrità e scopriremo dei segreti relativi a Mitsuri. E dopo aver assistito ai racconti di Genya, ricoverato alla Casa delle Farfalle, riguardo al suo passato, scopriremo infine quanto può essere difficile… far ridere una colonna.

Demon Slayer, il manga e l’anime

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, lo shonen manga di Koyoharu Gotouge, è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con all’attivo 10 volumi. Il manga è terminato in patria e si comporrà di 23 tankobon totali.

L’anime, licenziato da Dynit, è invece disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streaming vvvvid.

Eccovi una breve sinossi di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba:

Il giovane Tanjirou carica ogni giorno sulle spalle una cesta piena di carbone e con questa scende verso i villaggi intorno casa, dedicando le giornate al commercio, lo fa con il cuore sereno, sapendo che in questo modo aiuta la propria famiglia. Una sera Tanjirou dorme fuori di casa. Gli anziani del villaggio hanno provato a trattenerlo: guai ad avventurarsi per i boschi di notte, il rischio è quello di divenire preda dei feroci demoni. Quando il mattino seguente il giovane fa ritorno a casa, trova una scena raccapricciante. Capirà attraverso la sofferenza che non tutte le leggende sono fantasia e che la gentilezza può tramutarsi in forza – per combattere i demoni e proteggere la sorellina Nezuko.

Demon Slayer Mugen Train – The Movie

Demon Slayer Mugen Train – The Movie riprende la storia di Tanjiro, Nezuko, Zen’itsu e Inosuke là dove terminava la serie anime, ovvero sul treno Mugen, dove innumerevoli persone sono scomparse e dove la loro nuova missione avrà inizio.

Lo staff che realizzerà il film è lo stesso della serie animata ovvero lo Studio Ufotabile con regia di Haruo Sotozaki (Tales of Zestiria the X, Tales of Symphonia the Animation) (Fate/Zero, Kara no Kyoukai, Katsugeki: Touken Ranbu) e character design di Akira Matsushima (Maria Watches Over Us, Tales of Zestiria the X).

Vi ricordiamo che Dynit ha recentemente annunciato l’acquisizione dei diritti per l’Italia di Demon Slayer Mugen Train – The Movie.