Demon Slayer batte One Piece: è il manga più venduto!

Demon Slayer sta riscuotendo un successo senza precedenti, e sta mettendo in difficoltà un mostro sacro come One Piece. Secondo gli ultimi dati, l’opera creata da Koyoharu Gotouge ha conquistato un nuovo record, e si posizione al primo posto nella speciale classifica dei manga più venduti.

Il dominio di One Piece è stato battuto dopo molti anni di primato assoluto. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha venduto nella fattispecie ben 12,057,628 copie contro le 10.134.232 copie dell’opera del geniaccio Eiichiro Oda.

Oltre a tutto questo, Demon Slayer ha conquistato un nuovo record personale, infatti il diciottesimo volume – uscito da pochissimo – ha totalizzato un milione di copie vendute. Questo risultato è davvero sorprendente se consideriamo che soltanto pochissime opere raggiungono questo traguardo. Vi ricordiamo, inoltre, che Demon Slayer ha anche ricevuto la sua serie televisiva che è andata in onda in Italia grazie al lavoro di adattamento condotto da VVVVID e Dynit.

Infine, bisogna sottolineare che i dati in questione sono stati catturati da Oricon, mentre quelli ufficiali della Shueisha confermano ancora una volta la supremazia di One Piece. Una piccola differenza con quanto detto prima, ma rimane una certezza: Demon Slayer è un gran successo, al di là dei numeri.

Yearly Oricon Sales Ranking for 2019. pic.twitter.com/CYYAgmii4u — Weekly Shounen Jump (@WSJ_manga) November 27, 2019