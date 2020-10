Demon Slayer – è record per il film

Fino a poco tempo fa One Piece veniva etichettato come “il manga dei record” poi è arrivato Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba frantumando qualsiasi primato detenuto prima dall’opera di Eiichiro Oda. Il manga è, a sorpresa visto il suo grande successo, terminato in Giappone con il 23° tankobon tuttavia nei cinema giapponesi è appena arrivato Demon Slayer Mugen Train – The Movie che ha polverizzato i record di incassi e biglietti venduti divenendo l’apertura più remunerativa per un film nella storia dei cinema nipponici.

Demon Slayer Mugen Train – The Movie ha venduto 3,424,930 biglietti e guadagnato 4,623,117,450 yen (circa 43.85 milioni di dollari) nei suoi primi tre giorni di programmazione. Il film ha venduto 910,507 biglietti and guadagnato circa 1,268,724,700 yen (12.03 milioni di dollari) nel suo giorno d’apertura, si tratta dell’esordio migliore in assoluto nella storia dei cinema giapponesi. Proseguendo, il secondo giorno: 1,270,234 biglietti staccati e 1,701,723,350 yen guadagnati (circa 16.14 milioni di dollari); il terzo giorno: 1,239,752 biglietti venduti e 1,652,669,400 yen guadagnati (circa 15.67 milioni di dollari).

Facendo un raffronto: your name. di Makoto Shinkai guadagnò nei primi 3 giorni di programmazione 1,277,960,000 yen (circa 12.51 milioni di dollari); Weathering With You guadagnò 1,643,809,400 yen (circa 15.22 milioni di dollari). Non solo perché Demon Slayer Mugen Train – The Movie ha battuto anche Frozen 2 che guadagnò, lo scorso novembre, circa 18.2 milioni di dollari.

Vi ricordiamo che Dynit ha recentemente annunciato l’acquisizione dei diritti per l’Italia di Demon Slayer Mugen Train – The Movie.

Demon Slayer Mugen Train – The Movie

Demon Slayer Mugen Train – The Movie riprende la storia di Tanjiro, Nezuko, Zen’itsu e Inosuke là dove terminava la serie anime, ovvero sul treno Mugen, dove innumerevoli persone sono scomparse e dove la loro nuova missione avrà inizio.

Lo staff che realizzerà il film è lo stesso della serie animata ovvero lo Studio Ufotabile con regia di Haruo Sotozaki (Tales of Zestiria the X, Tales of Symphonia the Animation) (Fate/Zero, Kara no Kyoukai, Katsugeki: Touken Ranbu) e character design di Akira Matsushima (Maria Watches Over Us, Tales of Zestiria the X).

Demon Slayer, il manga e l’anime

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, lo shonen manga di Koyoharu Gotouge, è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con all’attivo 10 volumi. Il manga è terminato in patria e si comporrà di 23 tankobon totali.

L’anime, licenziato da Dynit, è invece disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streaming vvvvid.

Eccovi una breve sinossi di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba:

Il giovane Tanjirou carica ogni giorno sulle spalle una cesta piena di carbone e con questa scende verso i villaggi intorno casa, dedicando le giornate al commercio, lo fa con il cuore sereno, sapendo che in questo modo aiuta la propria famiglia. Una sera Tanjirou dorme fuori di casa. Gli anziani del villaggio hanno provato a trattenerlo: guai ad avventurarsi per i boschi di notte, il rischio è quello di divenire preda dei feroci demoni. Quando il mattino seguente il giovane fa ritorno a casa, trova una scena raccapricciante. Capirà attraverso la sofferenza che non tutte le leggende sono fantasia e che la gentilezza può tramutarsi in forza – per combattere i demoni e proteggere la sorellina Nezuko.