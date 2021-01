Demon Slayer fa salire l’editoria giapponese

È tempo di bilanci un po’ ovunque per le varie industrie dell’editoria mondiale e come spesso accade la più solerte e trasparente a diffondere i suoi dati è l’industria giapponese in cui fa capolino, come accaduto un po’ ovunque negli mesi, Demon Slayer.

Demon Slayer e la crescita dell’editoria giapponese

Dopo aver condotto una serie di ricerche, l’attendibile quotidiano economico Nihon Keizai Shimbun ha stimato che le vendite combinate di libri cartacei e digitali in Giappone nel 2020 è stata di circa 1.616.80 miliardi di yen (circa 15.59 miliardi di dollari) facendo registrare per l’industria dell’editoria giapponese un significativo aumento di un 5% rispetto al 2019.

Merito di questo significativo aumento è da rintracciarsi secondo gli analisti nel fenomeno Demon Slayer che contribuito in più settori dal manga, ai romanzi alle numerose pubblicazioni collaterali sia cartacee che digitali.

Nel caso specifico poi del manga scritto da Koyoharu Gotouge un grosso aiuto è arrivato anche dalla popolarissima serie animata e dal film che ha infranto qualsiasi tipo di record ai botteghini giapponesi. Questi due prodotti hanno contribuito significativamente a portare lettori nelle librerie.

Esaminando più nel dettaglio i dati inoltre emerge che le vendite del 2020 sono state le più dal 2018. L’editoria digitale è cresciuta notevolmente toccando circa 342 miliardi di yen (circa 3.29 miliardi di dollari) ovvero una fetta consistente del mercato (intorno al 30%).

Niente paura per gli amanti della carta però. Anche se le vendite tradizionali diminuiscono esponenzialmente da 16 anni ininterrottamente, quest’anno la perdita è solo dell’1% dato più basso dal 2005.

Di contro le edizioni cartacee dei manga hanno vissuto un inaspettato balzo nelle vendite di circa il 24%. Sempre secondo gli analisti la motivazione sta in una scelta più accurata negli acquisti propiziata dalla possibilità di accedere prima alle versioni digitali dei manga.

Demon Slayer, il manga e l’anime

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, lo shonen manga di Koyoharu Gotouge, è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con all’attivo 10 volumi. Il manga è terminato in patria e si comporrà di 23 tankobon totali.

L’anime, licenziato da Dynit, è invece disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streaming vvvvid.

Eccovi una breve sinossi di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba:

Il giovane Tanjirou carica ogni giorno sulle spalle una cesta piena di carbone e con questa scende verso i villaggi intorno casa, dedicando le giornate al commercio, lo fa con il cuore sereno, sapendo che in questo modo aiuta la propria famiglia. Una sera Tanjirou dorme fuori di casa. Gli anziani del villaggio hanno provato a trattenerlo: guai ad avventurarsi per i boschi di notte, il rischio è quello di divenire preda dei feroci demoni. Quando il mattino seguente il giovane fa ritorno a casa, trova una scena raccapricciante. Capirà attraverso la sofferenza che non tutte le leggende sono fantasia e che la gentilezza può tramutarsi in forza – per combattere i demoni e proteggere la sorellina Nezuko.

Demon Slayer Mugen Train – The Movie

Demon Slayer Mugen Train – The Movie riprende la storia di Tanjiro, Nezuko, Zen’itsu e Inosuke là dove terminava la serie anime, ovvero sul treno Mugen, dove innumerevoli persone sono scomparse e dove la loro nuova missione avrà inizio.

Lo staff che realizzerà il film è lo stesso della serie animata ovvero lo Studio Ufotabile con regia di Haruo Sotozaki (Tales of Zestiria the X, Tales of Symphonia the Animation) (Fate/Zero, Kara no Kyoukai, Katsugeki: Touken Ranbu) e character design di Akira Matsushima (Maria Watches Over Us, Tales of Zestiria the X).

Vi ricordiamo che Dynit ha recentemente annunciato l’acquisizione dei diritti per l’Italia di Demon Slayer Mugen Train – The Movie.