Demon Slayer volerà con gli aerei giapponesi

Il fenomeno degli ultimi anni di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, dall’ingegnosa matita di Koyoharu Gotouge, volerà con gli aerei giapponesi della All Nippon Airways (ANA) per una nuova collaborazione incredibile cui oggetto è la realizzazione di jet con su design ispirati ai personaggi di Tanjiro e compagni.

La compagnia aerea giapponese ha aperto il sito web relativo alla collaborazione questo venerdì il quale rivela che il servizio di volo con i personaggi di Demon Slayer a far da cornice ai mezzi di trasporto comincerà verso le ultime battute di gennaio 2022. I passeggeri potranno acquistare, nel corso del loro viaggio, esclusivo merchandising sia per adulti che per i più piccoli (già acquistabile dal 1° dicembre), chiaramente, tutto ispirato all’opera edita in Italia per Star Comics.

E non è finita qui, poichè la programmazione audio-visiva del volo in corso prevedrà la trasmissione di momenti della serie anime televisiva e relative musiche.

L’aereo ispirato a Demon Slayer prenderà il nome di “Kimetsu no Yaiba Jet One” e sarà adornato dai personaggi di Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke nelle loro pose caratteristiche. Al momento, non è stato svelato quale corse effettuerà il volo, chissà che una tappa di destinazione non sia proprio l’Italia! Ecco qui di seguito una foto:

A proposito di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 15 volumetti disponibili (recuperatelo su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia è disponibile dal 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video. La seconda stagione animata è attualmente in corso di trasmissione ed è disponibile sottotitolata in italiano per Crunchyroll.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: