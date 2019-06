Diabolik: il cast del film è (quasi) ufficiale

Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea potrebbero essere Diabolik, Eva Kant e l'ispettore Ginko nel film di Diabolik dei Manetti Bros.

Il film dei Manetti Bros. dedicato a Diabolik è prossimo a cominciare le sue riprese, ed il cast di protagonisti inizia a dipanarsi. I rumor che si susseguono negli ultimi giorni si fanno infatti sempre più credibili, al punto che nonostante non sia stato ancora siglato un vero e proprio contratto, sembrerebbero ormai sicuri tre ruoli chiave della pellicola.

Pare infatti che Luca Marinelli e Miriam Leone siano vicinissimi alla firma del contratto per interpretare rispettivamente Diabolik ed Eva Kant nel film, mentre un po’ più incerta (almeno nel momento in cui vi scriviamo queste righe) la partecipazione di Valerio Mastandrea nel ruolo dell’Ispettore Ginko, la cui negoziazione parrebbe in fase meno avanzata rispetto le precedenti due. Non solo si tratta di nomi che proprio negli scorsi mesi si sono rivelati essere gettonatissimi nei toto-casting dei fan, ma anche di personaggi di richiamo e dal sicuro appeal su un pubblico decisamente più giovane, segno che il film voglia rivolgersi e conquistare anche chi è cresciuto a pane e cinecomics, oltre che ai lettori più grandicelli e navigati che hanno scoperto il personaggio tra le pagine del fumetto originale scritto e disegnato dalle sorelle Angela e Licia Giussani nel lontano 1962.

Alla regia del film i Manetti Bros., con una sceneggiatura scritta a quattro mani da Mario Gomboli (soggettista del fumetto originale) e Michelangelo La Neve. Le riprese del film dovrebbero partire tra l’estate e l’autunno iniziando in Valle d’Aosta per concludersi nella città di Trieste, in Friuli-Venezia Giulia, vi terremo aggiornati.

Sviluppato da 01 Distribution, il film di Diabolik è atteso nei cinema italiani per la fine del 2020.