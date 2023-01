Non pago di esser divenuto uno dei volti più amati della saga di Star Wars grazie al suo ritorno nei panni della spia ribelle Cassian Andor nella serie omonima di Disney+, Diego Luna non sembra aver dimenticato il suo passato di supereroe marveliano. Prima di arrivare al ruolo di Cassian Andor con Rogue One, l’attore era stato Ghost Rider in Agents of S.H.I.E.L.D., serie nata come spin-off dei capitoli cinematografici del Marvel Cinematic Universe e in seguito estromessa dalla continuity del franchise marveliano. Un’apparizione che è rimasta nel cuore dell’attore, tanto che in una recente intervista è emerso quanto Diego Luna vorrebbe tornare come Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo il successo con Andor, Diego Luna tornerebbe come Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe

Lo Spirito della Vendetta marveliano ha già avuto diverse occasioni per presentarsi al grande pubblico, non solo sul piccolo schermo con Agents of S.H.I.E.L.D., ma anche con due film che hanno visto Nicholas Cage dare il volto a Johnny Blaze, il primo Ghost Rider comparso nel Marvel Universe fumettistico. Il Ghost Rider interpretato da Diego Luna era invece l’ultimo di una serie di diversi avatar dello Spirito della Vendetta, Robby Reyes, che abbandonando la tradizionale motocicletta associata al personaggio utilizzava una muscel car come proprio mezzo.

Durante un’intervista con ComicBook.com relativa alla presenza dell’attore in The Last of Us, Diego Luna ha ribadito di voler esser nuovamente Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe, precisando come questo ritorno non sarebbe solamente utile per completare l’arco narrativo del personaggio, ma sarebbe un’importante presenza di un eroe latino nel panorama del franchise:

Sai, credo che il modo in cui abbiamo interrotto…. penso realmente ci sia ancora molto da dire. Ho adorato la risposta del pubblico, tutti amavano Robbie e il personaggio. E se davvero ci limitassimo solamente a quei dieci episodi e non facessimo altro, mi sentieri comunque completo con ciò che abbiamo fatto. Portare consapevolezza del personaggio, mostrate alla gente un eroe americano-messicano, credo il primo nella storia della televisione. So che si è detto molto, ma credo che la gente abbia dimenticato cosa abbiamo fatto nel 2016 con Robbie. Ma è un personaggio stupendo e lo adoro, sarei assolutamente felice di continuare con lui. Ci sono così tanti spunti da esplorare perché nei fumetti è diventato un Avengers, e ora è l’All-Rider, che è davvero fantastico se ci pensi. E’ diventato una figura importante nella pubblicazioni Marvel, quindi se dovesse comparire nuovamente, lo meriterebbe assolutamente, che lo interpreti io o meno

Ai tempi dell’apparizione in Ghost Rider era stato considerato come personaggio per una serie spin-off, destinata a comparire su HULU nel 2020. Questo progetto venne accantonato nel 2019, quando le nuove politiche di Disney sulla gestione delle serie legate a proprie IP venne modificata in virtù dell’imminente arrivo di Disney+, condizione che aveva portato anche alla chiusura delle serie degli urban heroes marveliani su Netflix.

Volendo immaginare un futuro per Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe, la recente apertura al contesto orrorifico della Casa delle Idee con la special presentation dedicata a Werewolf by Night e l’arrivo oramai imminente di Blade potrebbe rivelarsi un’ottima notizia per Robbie Reyes. Ereditando il ruolo avuto nei comics marveliani dai sui predecessori, Reyes potrebbe rivelarsi come pietra mancante per formare il supergruppo dei Figli della Mezzanotte, un team composto da Doctor Strange per affrontare minacce sovrannaturali e demoniache, in cui militato i precedenti Spiriti della Vendetta.

