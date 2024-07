Questa Tesla è immortale: quasi 700.00 km e la batteria non batte ciglio

Le Tesla stanno dimostrando una notevole durabilità, come evidenziato da un recente caso nel Regno Unito. Una Model S, utilizzata come taxi, ha percorso oltre 430.000 miglia (circa 692.000 km) senza richiedere interventi significativi al motore o alla batteria.

Nonostante l'uso intensivo, e una manutenzione non sempre ottimale, tipica dei taxi Tesla, il veicolo continua a funzionare con il pacco batterie originale. Questo dimostra la robustezza del design Tesla, anche in condizioni di utilizzo estremo.

L'auto presenta segni evidenti di usura, come perdite d'olio intorno ai motori e componenti delle sospensioni consumati. Anche l'esterno mostra i segni del tempo, con numerosi segni sul paraurti anteriore.

Tuttavia, la parte meccanica ha resistito sorprendentemente bene, considerando l'uso intensivo e la manutenzione, molto spesso, carente.

AutoTrader ha acquistato questa Model S per valutare le prestazioni di una Tesla ad alto chilometraggio dopo anni di servizio come taxi. Utilizzando l'app Tessie, hanno stimato che la batteria detiene ancora il 76,9% della sua capacità originale di 90 kWh, equivalente a circa 64,9 kWh.

L'autonomia stimata è di 216 miglia (circa 348 km) con una carica completa, un risultato notevole considerando che l'autonomia originale EPA per un Model S 90D era di 290 miglia (467 km).

Sebbene questo esempio dimostri la durabilità delle Tesla, gli esperti consigliano di evitare l'acquisto di ex-taxi elettrici usati. Questi veicoli tendono ad avere più problemi rispetto a quelli con un utilizzo meno intensivo.

È importante notare che l'uso di app per testare il degrado della batteria non è preciso come il test di calibrazione eseguito dalla vettura stessa, che richiede un intero giorno e il collegamento costante alla rete elettrica.

Nonostante l'uso intensivo e la manutenzione non ottimale, questa Tesla dimostra di poter offrire ancora diversi anni di guida con il pacco batterie originale, fornendo un'autonomia più che accettabile per la sua età.