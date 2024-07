Quanto vale la pena spendere per uno smartphone?

Il mercato degli smartphone è vasto e in continua evoluzione, con una gamma di dispositivi che coprono ogni fascia di prezzo immaginabile. Questa guida analizza le differenze principali tra smartphone di diverse fasce di prezzo. Esamineremo cosa cambia sulla carta, cosa cambia nella realtà dei fatti e chi dovrebbe considerare l'acquisto di un dispositivo in ogni fascia di prezzo.

Indice:

Smartphone sotto i 250€

Caratteristiche sulla carta

Gli smartphone sotto i 250€ sono generalmente orientati verso chi ha un budget estremamente limitato. Ecco alcune delle caratteristiche comuni in questa fascia di prezzo:

Processori: Solitamente utilizzano chip meno potenti, come Qualcomm Snapdragon della serie 4-6 o i MediaTek della serie Helio. Rare eccezioni mostrano anche componenti molto basilari come i chip del marchio Unisoc.

Solitamente utilizzano chip meno potenti, come Qualcomm Snapdragon della serie 4-6 o i MediaTek della serie Helio. Rare eccezioni mostrano anche componenti molto basilari come i chip del marchio Unisoc. Memoria RAM e Storage: La RAM varia tra 4GB e 8GB, mentre lo storage interno è spesso di massimo 128GB, con possibilità di espansione tramite microSD. Le tipologie di memorie utilizzate di solito sfruttano standard più vecchi, quindi meno efficienti e veloci.

La RAM varia tra 4GB e 8GB, mentre lo storage interno è spesso di massimo 128GB, con possibilità di espansione tramite microSD. Le tipologie di memorie utilizzate di solito sfruttano standard più vecchi, quindi meno efficienti e veloci. Display: Gli schermi sono generalmente LCD con risoluzioni HD+ o FullHD+. Le frequenze di aggiornamento spaziano tra 60Hz e 120Hz, anche se difficilmente possono variare dinamicamente questo valore. I livelli di luminosità sono migliori rispetto al passato ma ancora lontani dai valori altissimi dei recenti smartphone premium.

Gli schermi sono generalmente LCD con risoluzioni HD+ o FullHD+. Le frequenze di aggiornamento spaziano tra 60Hz e 120Hz, anche se difficilmente possono variare dinamicamente questo valore. I livelli di luminosità sono migliori rispetto al passato ma ancora lontani dai valori altissimi dei recenti smartphone premium. Fotocamere: Hanno generalmente una singola fotocamera dalle prestazioni accettabili mentre le secondarie sono lasciate in secondo piano, le funzionalità software e di elaborazione sono base.

Hanno generalmente una singola fotocamera dalle prestazioni accettabili mentre le secondarie sono lasciate in secondo piano, le funzionalità software e di elaborazione sono base. Batteria: La capacità della batteria è migliorata in questo settore nel corso degli anni, arrivando quasi sempre ai 5000mAh. La ricarica è però generalmente molto lenta.

La capacità della batteria è migliorata in questo settore nel corso degli anni, arrivando quasi sempre ai 5000mAh. La ricarica è però generalmente molto lenta. Costruzione: Materiali prevalentemente in plastica, con design più semplici ma colorazioni appariscenti per attirare l'attenzione dei consumatori.

Prestazioni nella realtà

Nella pratica, gli smartphone sotto i 250€ possono gestire le attività quotidiane come messaggistica, chiamate, navigazione web e social media. Tuttavia, potrebbero mostrare rallentamenti con applicazioni più pesanti o tante applicazioni aperte contemporaneamente. La qualità delle fotocamere è sufficiente per scatti occasionali, ma non paragonabile a dispositivi di fascia superiore.

Vale la pena acquistare uno smartphone sotto ai 250€?

Questi dispositivi sono ideali per utenti con budget limitato, come giovani ragazzi alle prese con il primo smartphone o anziani che non hanno necessità specifiche. Hanno anche senso come dispositivi secondari da portare in situazioni in cui gli smartphone più costosi potrebbero danneggiarsi, come per esempio nei cantieri o durante escursioni in ambienti estremi. Offrono il necessario per un uso basilare senza costare cifre elevate, limitando il danno finanziario in caso di smarrimento o danneggiamento.

Alcuni esempi

Smartphone tra 250€ e 500€

Caratteristiche sulla carta

Questa fascia di prezzo rappresenta il segmento di fascia medio-bassa, dove le prestazioni migliorano notevolmente rispetto agli entry-level:

Processori: Chip più potenti come Qualcomm Snapdragon serie 7 o MediaTek Dimensity. Occasionalmente si trovano in questa questa categoria quei prodotti che utilizzano i chip top di gamma degli anni precedenti per massimizzare le performance a prezzo contenuto.

Chip più potenti come Qualcomm Snapdragon serie 7 o MediaTek Dimensity. Occasionalmente si trovano in questa questa categoria quei prodotti che utilizzano i chip top di gamma degli anni precedenti per massimizzare le performance a prezzo contenuto. Memoria RAM e Storage: RAM tra 8GB e 12GB, storage tra 128GB e 256GB. La quantità di memoria interna e RAM da questo punto in poi non dovrebbe mai rappresentare un problema

RAM tra 8GB e 12GB, storage tra 128GB e 256GB. La quantità di memoria interna e RAM da questo punto in poi non dovrebbe mai rappresentare un problema Display: Schermi migliori, spesso Full HD+ con pannelli AMOLED. La frequenza di aggiornamento in questa fascia di prezzo è ormai quasi sempre di 120Hz, raramente 90Hz. I pannelli hanno una qualità più che buona in ogni situazione anche se solitamente hanno una gestione dei colori peggiore e una luminosità inferiore a quelli dei modelli più costosi.

Schermi migliori, spesso Full HD+ con pannelli AMOLED. La frequenza di aggiornamento in questa fascia di prezzo è ormai quasi sempre di 120Hz, raramente 90Hz. I pannelli hanno una qualità più che buona in ogni situazione anche se solitamente hanno una gestione dei colori peggiore e una luminosità inferiore a quelli dei modelli più costosi. Fotocamere: Le fotocamere principali in questa fascia di prezzo diventano interessanti, con sensori OmniVision e Sony di qualità apprezzabile. Le fotocamere secondarie rimangono un di bassa qualità con rarissime eccezioni.

Le fotocamere principali in questa fascia di prezzo diventano interessanti, con sensori OmniVision e Sony di qualità apprezzabile. Le fotocamere secondarie rimangono un di bassa qualità con rarissime eccezioni. Batteria: La capacità delle batterie è ancora una volta molto simile a quella degli altri smartphone indipendentemente dal prezzo. Cambia la ricarica che puù andare da una potenza di 30-45W fino a ben 120W per modelli specifici.

La capacità delle batterie è ancora una volta molto simile a quella degli altri smartphone indipendentemente dal prezzo. Cambia la ricarica che puù andare da una potenza di 30-45W fino a ben 120W per modelli specifici. Costruzione: Migliori materiali, spesso vetro anche sul retro, anche se vengono ancora privilegiate le cornici plastiche, salvo rare eccezioni.

Prestazioni nella realtà

Questi dispositivi offrono un'esperienza utente molto più fluida, con prestazioni adatte anche per i giochi e le applicazioni più impegnative, sebbene la reattività sia ancora lontana dai modelli premium. Le fotocamere principali sono significativamente migliori, con spesso capacità discrete di scatto notturno e registrazione video in 4K. I display offrono colori più vivaci e accurati oltre che neri più profondi.

Vale la pena acquistare uno smartphone tra i 250€ e i 500€?

Gli smartphone tra 250€ e 500€ sono ideali per utenti che cercano un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni. Offrono un'esperienza di tutto rispetto adatta alla maggior parte degli utenti, senza il costo elevato dei top di gamma. Perfetti per chi utilizza molto i social, chi guarda molti video e di tanto in tanto si concede una sessione di gioco, non sono la prima scelta per i fotografi appassionati.

Alcuni esempi

Smartphone tra 500€ e 1000€

Caratteristiche sulla carta

In questa fascia di prezzo entriamo nel segmento degli di fascia medio-alta, con specifiche spesso quasi alla pari con quelle dei prodotti premium:

Processori: Anche se spesso si trovano in questa fascia di prezzo dispositivi con chip delle serie Qualcomm Snapdragon 7 e MediaTek Dimensity 7000 o 8000, spostandosi verso la parte più alta del mercato si trovano già SoC di punta come i Qualcomm Snapdragon serie 8s e 8 o i MediaTek Dimensity serie 9000.

Anche se spesso si trovano in questa fascia di prezzo dispositivi con chip delle serie Qualcomm Snapdragon 7 e MediaTek Dimensity 7000 o 8000, spostandosi verso la parte più alta del mercato si trovano già SoC di punta come i Qualcomm Snapdragon serie 8s e 8 o i MediaTek Dimensity serie 9000. Memoria RAM e Storage: RAM tra 8GB e 12GB, storage da 128GB a 512GB.

RAM tra 8GB e 12GB, storage da 128GB a 512GB. Display: Schermi OLED/AMOLED con risoluzione FHD+ o superiore, supporto agli standard HDR più famosi e refresh rate elevato fino a 120Hz o 144Hz. Spesso è possibile trovare smartphone che montano pannelli LTPO (in grado di variare dinamicamente la frequenza fino a un minimo di 1Hz o 10Hz) e con picchi di luminosità elevati superiori ai 1000 nit.

Schermi OLED/AMOLED con risoluzione FHD+ o superiore, supporto agli standard HDR più famosi e refresh rate elevato fino a 120Hz o 144Hz. Spesso è possibile trovare smartphone che montano pannelli LTPO (in grado di variare dinamicamente la frequenza fino a un minimo di 1Hz o 10Hz) e con picchi di luminosità elevati superiori ai 1000 nit. Fotocamere: Sensori più avanzati supportati da fotocamere secondarie di qualità superiore e algoritmi di elaborazione decisamente migliori. Le prestazioni di scatto e registrazione video sono migliori ai modelli meno costosi anche grazie alle specifiche dei processori di fascia superiore.

Sensori più avanzati supportati da fotocamere secondarie di qualità superiore e algoritmi di elaborazione decisamente migliori. Le prestazioni di scatto e registrazione video sono migliori ai modelli meno costosi anche grazie alle specifiche dei processori di fascia superiore. Batteria: Le capacità delle batterie ancora una volta si assestano attorno ai 5000mAh, con sistemi di ricarica dalle velocità variabili in base al marchio. Compaiono in questa fascia di mercato i primi prodotti che supportano la ricarica wireless.

Le capacità delle batterie ancora una volta si assestano attorno ai 5000mAh, con sistemi di ricarica dalle velocità variabili in base al marchio. Compaiono in questa fascia di mercato i primi prodotti che supportano la ricarica wireless. Costruzione: Materiali di alta qualità, come vetro Gorilla Glass e alluminio, design più raffinato. Si trovano in questa fascia di prezzo i primi smartphone pieghevoli, solitamente in stile a "conchiglia" come il Motorola razr 50.

Prestazioni nella realtà

Gli smartphone in questa fascia offrono prestazioni eccellenti in quasi ogni ambito, dalla fluidità dell'interfaccia alle capacità di gioco. Le fotocamere principali sono tra le migliori sul mercato, con opzioni di scatto professionale e buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Le fotocamere secondarie sono di buon livello, salvo eccezioni, rendendo questi prodotti adatti anche a chi ha a cuore la fotografia. I display hanno la stessa qualità di quelli dei flagship degli anni precedenti, perfetti per la multimedialità.

Vale la pena acquistare uno smartphone tra i 500€ e i 1000€?

Questi dispositivi sono ideali per utenti che desiderano prestazioni eccellenti, fotocamere di qualità e non disdegnano un design curano, senza però arrivare ai prezzi dei flagship più costosi. Sono perfetti per professionisti, appassionati di fotografia e utenti che vogliono un'esperienza utente di alto livello. I foldable in questa fascia di prezzo, sebbene pochi, sono ideali per chi vuole avvicinarsi alla tecnologia e capire se si tratta di prodotti su cui in futuro investire budget maggiori.

Alcuni esempi

Smartphone oltre i 1000€

Caratteristiche sulla carta

La fascia oltre i 1000€ rappresenta il top del mercato, con i dispositivi più avanzati e tutti i migliori smartphone pieghevoli:

Processori: I migliori chip disponibili, come i Qualcomm Snapdragon serie 8 e MediaTek Dimensity serie 9000 usciti nell'arco degli ultimi 12 mesi.

I migliori chip disponibili, come i Qualcomm Snapdragon serie 8 e MediaTek Dimensity serie 9000 usciti nell'arco degli ultimi 12 mesi. Memoria RAM e Storage: RAM minima di 12GB, storage che va da 256GB a 1TB.

RAM minima di 12GB, storage che va da 256GB a 1TB. Display: Schermi di altissima qualità, OLED/AMOLED con risoluzioni FHD+ o superiori, refresh rate fino a 144Hz. I pannelli sono quasi sempre LPTO per un'efficienza maggiore e raggiungono incredibili luminosità di picco che superano i 2000 nit.

Schermi di altissima qualità, OLED/AMOLED con risoluzioni FHD+ o superiori, refresh rate fino a 144Hz. I pannelli sono quasi sempre LPTO per un'efficienza maggiore e raggiungono incredibili luminosità di picco che superano i 2000 nit. Fotocamere: Sistemi fotografici completi con sensori principali di ultima generazione, teleobiettivi periscopici, grandangoli e ogni genere di sensore aggiuntivo. Tecnologie come la messa a fuoco laser, sistemi di elaborazione avanzati e caratteristiche tecniche esclusive sono all'ordine del giorno.

Sistemi fotografici completi con sensori principali di ultima generazione, teleobiettivi periscopici, grandangoli e ogni genere di sensore aggiuntivo. Tecnologie come la messa a fuoco laser, sistemi di elaborazione avanzati e caratteristiche tecniche esclusive sono all'ordine del giorno. Batteria: Capacità variabili, ma con tecnologie di ricarica rapida e wireless avanzata. Salvo rare eccezioni, qui si trovano i prodotti che supportano anche ricariche inverse via cavo o wireless e si avvantaggiano delle tecnologie di ricarica rapida più recenti.

Capacità variabili, ma con tecnologie di ricarica rapida e wireless avanzata. Salvo rare eccezioni, qui si trovano i prodotti che supportano anche ricariche inverse via cavo o wireless e si avvantaggiano delle tecnologie di ricarica rapida più recenti. Costruzione: Materiali premium come alluminio rinforzato, titanio, ceramica, pelle vegana. I design sono generalmente innovativi e riconoscibili. Gli smartphone pieghevoli di ultima generazione solitamente superano di gran lunga il prezzo di partenza di questa fascia di mercato.

Prestazioni nella realtà

Gli smartphone oltre i 1000€ offrono un'esperienza utente con minimi compromessi, sempre ce ne siano. Le prestazioni sono al top in ogni scenario, dai giochi alla produttività, con fotocamere che possono sostituire una mirrorless in molte situazioni. I display sono incredibili, perfetti per contenuti HDR e giochi ad alta frequenza di aggiornamento. Se volete tra le mani il meglio che la tecnologia ha da offrire, questa è la fascia di prezzo in cui cercare. I fotografi che vogliono le migliori fotocamere sul proprio smartphone acquistano smartphone di questa caratura.

Vale la pena acquistare uno smartphone da oltre 1000€?

Questi dispositivi sono destinati agli utenti che vogliono il meglio del meglio, senza compromessi. Sono ideali per professionisti creativi, gamer competitivi e appassionati di tecnologia che vogliono sempre l'ultima novità. L'utente comune non ha bisogno di quanto offerto da questi prodotti, salvo rarissime eccezioni e necessità specifiche. Se non avete in mente diverse motivazioni che giustifichino l'acquisto di un prodotto in questa fascia di prezzo, probabilmente fareste meglio a limitare il budget per evitare gli sprechi, di fatto risparmiando abbastanza da poter magari investire in accessori come auricolari TWS di qualità o uno smartwatch.

Alcuni esempi

Conclusioni

La scelta di uno smartphone dipende molto dalle esigenze personali e dal budget disponibile. Gli smartphone sotto i 250€ sono perfetti per un uso basilare, quelli tra 250€ e 500€ offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, i dispositivi tra 500€ e 1000€ garantiscono un'esperienza premium senza svuotare il portafoglio, mentre gli smartphone oltre i 1000€ sono per chi vuole il massimo in ogni aspetto e spesso vengono acquistati come oggetti di lusso da vantare, salvo esigenze specifiche.

Considerando attentamente queste differenze, ogni utente può trovare il dispositivo perfetto per le proprie necessità evitando gli sprechi di denaro.