Diffuso il primo trailer della serie tv Brave New World

Peacock, la piattaforma streaming on demand di NBC, ha diffuso il primo trailer della serie tv di fantascienza distopica Brave New World.

La serie sarà un adattamento per la tv dell’omonimo romanzo di fantascienza del 1932 di Aldous Huxley.

Brave New World, in Italia Il Mondo Nuovo edito da Mondadori (link Amazon), è Ambientato nel 2540 e descrive una società del futuro perfetta che, grazie alla ricerca scientifica e tecnologica, è riuscita a costruire una nuova civiltà basata su rigide classi sociali. Nella società immaginata da Huxley gli esseri umani non nascono più in maniera naturale, bensì generati in laboratorio in uteri artificiali, assecondando alcuni parametri che stabiliranno la casta di appartenenza. La stabilità sociale viene mantenuta grazie al condizionamento mentale e l’utilizzo del soma, una particolare droga euforizzante e antidepressiva.

I protagonisti della vicenda sono Lenina Crowne (Jessica Brown Findlay) e Bernardo Marx (Harry Lloyd), membri privilegiati della società, le cui vite perfette verranno sconvolte quando entreranno in contatto con John il Selvaggio (Alden Ehrenreich), un ragazzo nato e cresciuto lontano dalla civiltà.

Il trailer della serie tv offre un primo sguardo sul mondo e la società profetizzata da Huxley. Nelle immagini che si susseguono possiamo notare la perfezione di Nuova Londra, la divisione in caste evidente dall’abbigliamento delle persone e la dissolutezza dovuta all’utilizzo del soma. Il contraltare a questa società perfetta ed idilliaca è rappresentato dalle terre selvagge, un luogo desolato, dove ci verrà presentato John il Selvaggio e il difficile viaggio che lo porterà lontano da casa in un nuovo mondo che gli è completamente estraneo.

Peackock non ha ancora comunicato una data di lancio ufficiale per questa serie tv, tuttavia sappiamo che sarà trasmessa entro l’anno dopo il 15 luglio (data in cui partirà il servizio streaming on demand). Oltre ai nomi annunciati il cast di Brave New World comprenderà: Demi Moore (Linda), Nicholle Hembra (Alpha), Hannah John-Kamen (Wilhelmina ‘Helm’ Watson), Nina Sosanya (Mustafa Mond).