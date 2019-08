Disney+: Ewan McGregor tornerà come Obi-Wan Kenobi

Confermati i rumors che volevano l'attore Ewan McGregor in trattative con Disney per riprendere il ruolo di Obi-Wan Kenobi in una serie tv a lui dedicata

Ewan McGregor tornerà nei panni di Obi-Wan Kenobi!

La notizia era trapelata nei giorni scorsi sotto forma di indiscrezioni, ma nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale che l’attore vestirà nuovamente i panni dell’amato maestro Jedi in una serie tv per la piattaforma Disney+.

La notizia di una nuova serie che vedrà protagonista Obi-Wan ha un grande richiamo tra gli appassionati, infatti inizialmente McGregor avrebbe dovuto riprendere il ruolo in un film della serie “A Star Wars Story” che avrebbe visto il maestro Jedi protagonista. Tale lungometraggio sarebbe dovuto uscire indicativamente tra il 2020-21, ma dopo i deludenti incassi registrati da “Solo: A Star Wars Story” l’intero progetto dei film spin off era stato sospeso.

McGregor che ha vestito i panni di Kenobi dal 1999 al 2005, durante la prima trilogia (Episodio I, II e III), riprenderà il ruolo a distanza di 14 anni in una nuova serie tv, di cui si hanno pochissime informazioni al momento.

La serie su Obi-Wan Kenobi, di cui sembra esistere una sceneggiatura di un pilot secondo diverse fonti non ufficiali, dovrebbe essere composta da una decina di episodi e le sue riprese dovrebbero essere in programma per l’inizio del 2020.

La serie tv di Obi-Wan Kenobi andrà ad aggiungersi agli altri show originali prodotti dalla piattaforma – The Mandalorian con Pedro Pascal e Cassian Andor con Diego Luna – portando così a 3 il numero dei contenuti originali dedicati al franchise ambientato in una Galassia lontana lontana. In questo senso Disney sta portando avanti con Star Wars, sulla sua piattaforma, un progetto analogo a quello della Marvel, che gli permetterà di diffondere contenuti originali ed esclusivi atti ad espandere i due popolari universi narrativi.

Per gli aggiornamenti su tutte le novità legate alla piattaforma Disney+ seguiremo per voi la convention D23, che si terrà ad Anaheim dal 23 al 25 agosto 2019, in cui ampio spazio sarà dedicato a questo argomento.