Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian, il prossimo episodio si concentrerà su Luke Skywalker

Il 25 agosto Disney+ pubblicherà un nuovo episodio di Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian, la serie dietro le quinte di The Mandalorian i cui primi episodi hanno mostrato il making of della serie, con accenni alla regia, alla recitazione e alla creazione della serie con interviste esclusive con attori e alla troupe. Il prossimo episodio di questa mini docuserie invece si concentrerà sulla realizzazione del finale della seconda stagione, in particolare sul ritorno di Luke Skywalker.

Potete vedere tutti i contenuti Disney, Star, Marvel, Star Wars e National Geographic in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian, il ritorno di Luke Skywalker

La rivelazione più importante del finale della seconda stagione di The Mandalorian dello scorso anno, è stata sicuramente l’apparizione di un giovane Luke Skywalker. Nulla da dire che l’episodio ha suscitato una grande commozione nei fan della serie, entusiasti di vedere il Maestro Jedi dopo Star Wars: Return of the Jedi.

Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian – Making of the Season 2 Finale, questo il titolo completo del prossimo episodio della docuserie, si focalizza quindi sulla tecnica utilizzata per riportare indietro Luke Skywalker.

Questa la descrizione ufficiale dell’episodio:

“Making of the Season 2 Finale è un dietro le quinte della realizzazione di questo celebre “capitolo” di The Mandalorian, con un focus sulla tecnologia utilizzata per ricreare Luke Skywalker. Approfondisce il processo di collaborazione, compreso il lavoro con Mark Hamill, per creare una ricreazione autentica e adeguata, ed esplora l’immensa pressione e responsabilità che i registi hanno avuto nel riportare uno dei personaggi più importanti della storia del cinema.”

La Disney si è dilettata molto, nel corso dell’ultimo decennio, con tecniche di de-invecchiamento, create con effetti visivi e utilizzate per far sembrare più giovane un attore, specialmente per le scene di flashback, mostrando quindi attori invecchiati digitalmente in vari franchise, da Tron al MCU. Negli ultimi film di Star Wars questa tecnica ha fatto un passo avanti, aprendo la strada a discussioni sull’etica di riportare in vita attori deceduti, come nel caso di Grand Moff Tarkin di Peter Cushing in Rogue One: A Star Wars Story e del Generale Leia di Carrie Fisher in Star Wars: The Rise of Skywalker. Mark Hamill è ancora sano e salvo, ma il suo aspetto che appare in The Mandalorian rimane parte di questa tradizione.

Da quando il primo episodio di Disney Gallery ha lasciato fuori qualsiasi menzione sul personaggio, i fan hanno chiesto a gran voce di sapere di più sul processo che ha portato in vita il Luke de-invecchiato. Anche se è stato rivelato che l’attore britannico Max Lloyd-Jones è stato la controfigura del corpo di Luke, non era ancora chiaro quanto Mark Hamill stesso fosse coinvolto nel ritorno del personaggio in The Mandalorian. Sembra che queste e altre domande troveranno presto risposta nel prossimo speciale della Disney Gallery.

Vi consigliamo di recuperare il cofanetto di Star Wars – La Saga di Skywalker completa disponibile su Amazon!