Disney: i film rimandati (di nuovo)

Nella serata di ieri Disney ha comunicato una serie di rinvii per i film in uscita nei prossimi mesi. La nuova pianificazione, che prevederà un coinvolgimento diretto di Disney+, è ovviamente dovuta al protrarsi della pandemia e all’incertezza di poter accedere nuovamente alla distribuzione in sala, in quanto attualmente non è possibile prevedere se e quando i cinema, globalmente, potranno riaprire.

I segnali che hanno portato a questa scelta di Disney avevano iniziato a emergere nei giorni scorsi, con alcune dichiarazioni di Kevin Feige in cui il presidente dei Marvel Studios affermava che, stante la situazione attuale, la decisione di posticipare nuovamente Black Widow e di distribuirlo tramite Disney+ sarebbe stata una decisione dell’ultimo minuto.

Era prevedibile quindi aspettarsi novità in tal senso in questo periodo, che infatti sono arrivate con il rilascio di un comunicato stampa (leggilo qui) nella giornata di ieri (in Italia le notizie hanno iniziato a circolare poco prima delle ore 20:00).

Gli aggiornamenti sulle distribuzioni di The Walt Disney Company hanno coinvolto titoli di tutti gli studi di produzione di proprietà della multinazionale, quindi 20th Century Studios, Pixar, Marvel Studios e Walt Disney Pictures.

Distribuzione flessibile quindi per una serie di film che approderanno al cinema, nei paesi dove le sale saranno aperte, e in contemporanea su Disney+ con Accesso Vip (quindi a pagamento). Una formula ibrida che, in seguito alle release del live-action di Mulan e Raya e l’ultimo Drago, sembra soddisfare Disney.

Ecco che a partire dal 28 maggio 2021 il live-action di Crudelia farà capolino sulla piattaforma, seguito da Black Widow il 9 luglio 2021.

Luca, ultima fatica Pixar, sarà invece incluso all’interno dell’abbonamento, ciò significherà che, similmente a quanto già avvenuto per Soul lo scorso Natale, tutti gli abbonati al servizio potranno godersi le avventure liguri di Luca Paguro e Alberto Scorfano senza costi aggiuntivi. Luca sarà disponibile a partire dal 18 giugno 2021.

Per quel che riguarda le uscite cinematografiche, ci saranno riposizionamenti anche per diverse pellicole che non usufruiranno della distribuzione ibrida. Questa porzione di produzioni riguarda alcuni titoli Marvel Studios e 20th Century Fox. Di seguito la nuova calendarizzazione: