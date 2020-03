Disney Plus: al via l’attesa piattaforma di streaming

Disney+, l’attesa piattaforma di streaming di The Walt Disney Company, è finalmente disponibile sul territorio italiano. Il lancio italiano del servizio è coinciso con quello di altre nazioni sei europee: Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna, Austria e Svizzera.

Il cinema a casa - Disney, All Rights Reserved

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ potete utilizzare questo link.

Disney+ offrirà un ricco catalogo di contenuti originali e inediti che comprenderà oltre 500 film, 26 produzioni originali esclusive tra film e serie, e migliaia di episodi televisivi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Per Kevin Mayer, Chairman of Walt Disney Direct-to-Consumer & International, il lancio in contemporanea nelle sette nazioni interessate segna un nuovo traguardo per la piattaforma che in questo modo raggiungerà con contenuti di alta qualità i molti fan in attesa. La speranza è che l’arrivo di questo servizio potrà portare alle famiglie una sorta di “tregua” durante questi tempi difficili.

The Mandalorian - Disney, All Rights Reserved

Tra le produzioni originali presenti all’avvio del servizio gli abbonati potranno trovare The Mandalorian, il film in live action Lilli e il Vagabondo, High School Musical: The Musical: La Serie, Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, le raccolte di corti animati SparkShorts, I Perché di Forky e moltissime altre ancora.

Ma su Disney+ sarà anche la casa de I Simpson. La famiglia più celebre dell’animazione moderna si mostrerà in oltre 600 episodi, tratti dalle prime 30 stagioni, a cui presto si aggiungerà anche una nuova ed inedita trentunesima stagione.

The World According to Jeff Goldblum - Disney, All Rights Reserved

Il prezzo di Disney+ in Italia è confermato a 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno.

Disney+ sarà disponibile sulla maggior parte dei dispositivi mobili e Smart Tv (qui potete consultare i modelli compatibili), console di gioco, set top box e dispositivi analoghi.

L’abbonamento alla piattaforma permetterà fino a 4 stream contemporanei, 7 profili differenti (con possibilità di impostare profili adatti ai più piccoli) e download illimitati su 10 dispositivi.

Visto il periodo particolare in cui la rete nazionale è sottoposta ad un uso intensivo, la piattaforma ridurrà il proprio consumo di banda di almeno il 25%. Per tutte le informazioni sulla piattaforma e per abbonarsi vi rimandiamo al sito ufficiale.