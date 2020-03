Disney+ tutte le Smart TV compatibili

L’arrivo di Disney + è ormai alle porte: il servizio di streaming del colosso americano aprirà i battenti il prossimo 24 marzo, in anticipo rispetto alla data prevista inizialmente. In questo articolo andremo a vedere quali sono le Smart TV compatibili, ossia su quali arriverà un’applicazione che vi permetterà di godere dei contenuti di Disney + senza difficoltà.

In attesa del 24 marzo, vi ricordiamo che se siete interessati al servizio potete effettuare un preordine al prezzo scontato di 59,99 euro per 12 mesi, risparmiando il 16% sul prezzo annuale di 69,99 euro e il 30% su quello mensile di 6,99 euro. Trattandosi di un preordine, l’offerta è valida fino al lancio del servizio, quindi nel caso vogliate abbonarvi, assicuratevi di farlo entro il 23 marzo.

Il catalogo di Disney + sarà ricco di contenuti già dal 24 marzo, con più di mille titoli tra film e serie TV. Tra i vari contenuti abbiamo anche alcune produzioni originali che si prospettano decisamente interessanti, come la serie TV The Mandalorian, imperdibile per tutti gli amanti dell’universo di Star Wars. Per poter godere di tutti i contenuti presenti su Disney + server però una Smart TV compatibile: vediamo quali sono.

Iniziamo col dire che su tutte le Smart TV compatibili sarà possibile scaricare l’applicazione di Disney + dal 24 marzo, quindi non disperate se non la trovate all’interno dei vari app store: semplicemente non è ancora disponibile. Detto questo, per il momento sappiamo che Disney + arriverà su tutti gli Smart TV Samsung con Tizen OS e su tutti i modelli LG con Web OS. L’applicazione sarà disponibile sulle Smart TV dei due produttori arrivate sul mercato dal 2016 in poi, inoltre sarà disponibile per tutte le Smart TV con sistema operativo Android TV e potrà essere sfruttata anche su tutti i televisori compatibili con Airplay 2.

C’è da precisare che per poter godere a pieno dei contenuti di Disney + non basta avere una Smart TV compatibile, ma è necessario prendere alcuni accorgimenti. Innanzitutto per poter visualizzare i contenuti Disney + alla massima qualità, tutti i componenti (cavi HDMI compresi) dovrebbero supportare contenuti digitali a banda larga. Per i contenuti 4K Ultra HD e HDR le Smart TV compatibili devono supportare lo standard HDCP 2.2. Disney aggiunge anche che i componenti audio e video più vecchi possono influire sulla qualità e impedire la riproduzione.

Ricapitolando, ecco quali sono le Smart TV compatibili con Disney +, su cui si potrà scaricare l’applicazione il prossimo 24 marzo:

Smart TV Samsung con Tizen OS, rilasciate dal 2016 in poi;

Smart TV LG con Web OS, rilasciate dal 2016 in poi;

Televisori Sony Bravia, Sharp AQUOS e altri con sistema operativo Android TV;

Televisori compatibili con Airplay 2.

Se la vostra Smart TV non è compatibile, non disperate: potete risolvere acquistando un dispositivo Chromecast, un Amazon Fire TV o un BOX TV con sistema operativo Android.

Vi ricordiamo che oltre ai titoli già presenti in catalogo, su Disney + potrete fruire della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e tra i titoli più attesi compaiono le serie tv dedicate ad alcuni supereroi della Casa delle Meraviglie come WandaVision, Moon Knight, What If, Loki, The Falcon and The Winter Soldier.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie riguardanti Disney +, vi ricordiamo che in Italia sono già attivi tutti i canali social dedicati al nuovo portale di streaming. Il primo canale disponibile è quello Facebook, a cui sono seguiti Twitter e Instagram.

» Clicca qui per avere accesso alla promozione di Disney+ «

Preordinare il vostro abbonamento a Disney + è molto semplice, vi basterà collegarvi a questo link e con pochi click diventerete i primi clienti in Italia! Non lasciatevi sfuggire questa offerta pensata appositamente per i clienti italiani. Vi ricordiamo inoltre che anche se la vostra Smart TV è compatibile, non sarà possibile scaricare l’applicazione dedicata fino al 24 marzo.