Disponibile il nuovo boardgame ispirato a Cuphead

Cuphead, divertentissimo videogame in stile Cartoon anni ’30, dotato di un’atmosfera unica un gameplay solido e impegnativo, è pronto a tornare a darci filo da torcere, questa volta però in versione boardgame.

The OP ha recentemente realizzato infatti la “versione da tavolo” di Cuphead, un progetto molto chiacchierato nel corso degli anni fin dall’uscita del videogioco, più volte annunciato e messo in cantiere da molte case produttrici ma, ogni volta che qualcuno sembrava in procinto di realizzarlo veramente, i piani cambiavano e il progetto finiva per sfumare. Questa volta però, sembra che tutto sia andato per il verso giusto e Cuphead: Fast Rolling Dice Game, questo è il titolo del gioco, ha finalmente visto la luce.

Cuphead: Fast Rolling Dice Game si presenta come un gioco di dadi cooperativo, caratterizzato da un gameplay molto rapido, in cui i giocatori devono tirare i dadi per sconfiggere alcuni dei boss più iconici che abbiamo già incontrato nel videogame, e di cui potete acquistare le tshirt a tema tramite questo link Amazon.

La confezione di Cuphead: Fast Rolling Dice Game si presenta estremamente ricca di materiali e componentistica varia. All’interno infatti troviamo 4 schede giocatore, 1 plancia centrale, 1 segnapunti per i punti ferita dei vari Boss, 24 dadi a sei facce, 20 carte Wallop, 16 segnalini salute, 12 segnalini parata, 40 monete, 5 segnalini tempo , 8 Mazzi dei Boss (composti da 25-40 carte ciascuno), 1 segnapunti per i risultati e un blocco di Fogli Salvataggio. Il tutto realizzato in materiali di ottima fattura, decorati e sapientemente “anticati” per essere in linea totale con le atmosfere retro tipiche di Cuphead.

pic by The OP

Il gioco che, esattamente come nella sua controparte videoludica, ci mette nei panni di Cuphead e suo fratello Mugman, alle prese con un vero e proprio patto con il Diavolo, è acquistabile sul sito del produttore e sugli store autorizzati, a un prezzo di circa 60 euro.