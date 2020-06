The Cuphead Show: nuovi dettagli sulla serie Netflix

I fan dei classici film d’animazione sono rimasti piuttosto entusiasti quando Netflix ha annunciato lo scorso luglio che stava lavorando a un nuovo spettacolo basato sull’acclamato gioco Cuphead dello Studio MDHR. La serie tv, che debutterà su Netflix, è stata mostrati in alcuni spezzoni in occasione dell’edizione di quest’anno dell’Annecy Festival. Il pubblico ha inoltre visto la partecipazione dei produttori esecutivi Dave Wasson, Cosmo Segurson, CJ Kettler e Chad e Jared Moldenhauer che si sono fermati a discutere di vari aspetti dello spettacolo e ne hanno condiviso alcuni momenti salienti, delle animazioni, design e curiosità divertenti sul progetto tanto atteso.

Dave Wasson, celebre figura di show di Disney Channel come Topolino e Star vs. the Forces of Evil, ha ricordato:

“Mi sono appassionato all’animazione perché amo i cortometraggi, ma quando ho iniziato a studiare animazione a scuola, mi hanno detto, ‘Mi dispiace, nessuno sta più facendo cortometraggi’. Sono un grande fan dell’animazione in stile gomma degli anni ’30 e quando abbiamo visto le prime immagini del videogioco, tutto sembrava così autentico e fedele a quell’epoca. Sapevo che questo progetto sarebbe stato davvero speciale. Da lì, è stata un po’ una gara di talenti per vedere chi sarebbero stati gli showrunner, e quindi ho dovuto lanciare su Netflix CJ Kettler (King Features Syndicate) e [i creatori di giochi] Chad e Jared, e ogni volta che andavamo avanti veniva detto, ‘OK, sei arrivato così lontano, ora non farlo saltare. Devono tutti amarti! ‘”

Segurson ha affermato di essere stato anche lui un fan di lunga data dei cortometraggi animati classici degli anni ’30, in particolare i cartoni animati di Fleischer Popeye e Betty Boop. Secondo i produttori, l’intero The Cuphead Show si svolge in un mondo chiamato Inkwell Isles, che come il videogioco comprende tutte le diverse terre. Segurson ha aggiunto che “Cuphead e Mugman visitano spesso queste diverse parti dell’isola per vivere le loro avventure”.

Wasson ha inoltre spiegato che, sebbene il team creativo volesse rendere omaggio ai cartoni animati degli anni ’30, aveva anche l’obiettivo di raccontare storie che venissero davvero motivate dai personaggi:

“Il nostro spettacolo è una commedia amichevole per quanto riguarda il suo nucleo. Tutto viene da questi personaggi: Cuphead, ad esempio, è un adorabile truffatore che brama costantemente il divertimento e l’avventura, che ha anche una tazza in testa! Il catalizzatore dello spettacolo è Cuphead e il desiderio di suo fratello Mugman di avventurarsi e di trovare qualcosa di più che vivere in questa capanna in mezzo al bosco con l’anziano Kettle! La cosa positiva della puntata pilot dello show è che è progettata per presentare i personaggi mentre passiamo una giornata nella vita di Cuphead e Mugman.”

I produttori hanno elogiato il team di Lighthouse Studios per essere riuscito ad offrire il giusto tipo di elementi visivi e animati e per aver ricreato digitalmente la sensazione di essere una serie disegnata a mano come i cartoni animati classici. Infine c’è stato anche tempo per complimentarsi con il lavoro del talentuoso art director Andrea Fernandez il quale ha affermato che la serie è stata il sogno di un art director diventato realtà.

La presentazione di Annecy mostra anche interviste con alcuni degli altri membri del cast, come i doppiatori Tru Valentino (Cuphead), Frank Todaro (Mugman), Luke Millington-Drake (Devil), Grey Griffin (Chalice) e Joe Hanna (Elder Kettle ). The Cuphead Show sarà presentato in anteprima su Netflix entro la fine dell’anno.