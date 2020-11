Dixit: gioco di carte – tutte le versioni

Dixit è uno dei giochi più famosi e amati degli ultimi anni. Vincitore nel 2010 sia dello Spiel come gioco dell’anno, sia del premio Miglior gioco per famiglie a Lucca Games, mantiene intatta tutt’oggi la magia di un prodotto fatto per tutti, che stimola la fantasia, l’intuito e, perché no, la poesia.

Il successo è tale che sono state prodotte ben dieci espansioni, l’ultima delle quali proprio quest’anno; vediamo ora sia il gioco base, sia tutte le espansioni disponibili.

Una nota importante: tutte le espansioni necessitano del gioco base (Dixit) o dell’espansione/edizione Dixit: Odyssey; solo questi due prodotto infatti contengono tutto il materiale necessario (tabellone, segnalini, ecc…).

Dixit: tutte le versioni ed espansioni

Dixit

Il gioco ha una meccanica semplice: ad ogni turno si distribuiscono ad ogni giocatore sei carte. Ogni carta è una singola ma bellissima illustrazione, fatta appositamente per stimolare la fantasia e risultare interpretabile in molti modi. Il narratore (che cambia ad ogni turno) inventa una frase collegata (non troppo esplicita, ma nemmeno troppo ermetica) ad una delle sue carte. Tutti gli altri giocatori scelgono una delle proprie carte, connessa alla frase appena udita e tutte sono mischiate insieme. Le carte vengono rivelate e tutti tranne il narratore scelgono la carta che reputano fosse quella originale. Il Narratore prende punti se la propria carta è indovinata da alcuni dei giocatori (ma non tutti o nessuno), gli altri partecipanti prendono punti se indovinano la carta del Narratore.

La bellezza delle illustrazioni, unita alla loro interpretazione, rende il gioco incredibilmente fantasioso, colorato, divertente e stimolante; adatto a tutti, anche ai bambini.

Giocatori: 3-6

Durata: 30 minuti

Età: 8+

» Clicca qui per acquistare Dixit

Dixit: Quest

La prima espansione è composta da ottantaquattro nuove carte, raddoppiando così il numero originale. Rappresenta un forte elemento di continuità rispetto al gioco originale ed infatti la scelta è stata quella di affidare le illustrazioni a Marie Cardouat, autrice del gioco base.

» Clicca qui per acquistare Quest

Dixit Odyssey

Odyssey è sia un’espansione del gioco originale, comprendendo ottantaquattro nuove carte, sia un gioco a se stante: sono infatti presenti sia il tabellone dei punti, sia tutto il resto della componentistica. Inoltre questa versione allarga il numero di giocatori fino a dodici e introduce due varianti di gioco (party e a coppie). Odyssey segna anche un nuovo e bravissimo autore per le illustrazioni, Pierô (i colori sono invece sempre dell’illustratrice originale).

Giocatori: 3-12

Durata: 30 minuti

Età: 8+

» Clicca qui per acquistare Odyssey

Dixit: Journey

Conosciuta come la terza espansione del gioco (Odyssey non è ufficialmente dichiarata come tale), introduce nuove ottantaquattro carte a tema “viaggio”. Le illustrazioni sono di Xavier Collette autore di grande talento e capace di creare opere estremamente evocative e suggestive.

» Clicca qui per acquistare Journey

Dixit: Origins

Quarta espansione, illustrata da Clément Lafèvre, presenta alcuni elementi più cupi e grotteschi, esplorando situazioni che non erano state considerate nelle carte precedenti. Come sempre l’espansione di compone di ottantaquattro nuove illustrazioni.

» Clicca qui per acquistare Origins

Dixit: Daydreams

Franck Dion illustra ottantaquattro nuove carte, fra le più folli, fantastiche e sognanti viste nelle diverse espansioni. In particolare l’uso degli animali e l’uso importante dell’immagine marina rendono questa espansione perennemente sospesa, quasi lenta.

» Clicca qui per acquistare Daydreams

Dixit: Memories

Questa espansione viene affidata a due illustratori: Carine Hinder e Jèrôme Péllissier. Le ottantaquattro illustrazioni sono a dir poco meravigliose, perfettamente bilanciate in colori caldi, varie nei soggetti e ricche di spunti che stimolano la fantasia e l’immaginazione. Una delle migliori espansioni.

» Clicca qui per acquistare Memories

Dixit: Revelations

Revelations è composto da ottantaquattro carte, illustrate con grande sapienza da Jean-Louis Roubira e Marina Coudray. La caratteristica principale di questa espansione è l’eleganza: il tratto delicato, i colori luminosi, quasi diafani, narrano nuove storie mai viste prima.

» Clicca qui per acquistare Revelations

Dixit: Harmonies

Jean-Louis Roubira ha un background da illustratore di libri per bambini e questo tratto favoleggiante si ritrova nelle ottantaquattro carte dell’espansione Harmonies. Le carte sono molto variegate fra di loro e si notano riferimenti, anche solo parziali, al mondo dell’immaginario favolistico più conosciuto.

» Clicca qui per acquistare Harmonies

Dixit: Anniversary

Per il decimo anniversario del gioco, è stata pubblicata questa nuova espansione (come sempre di ottantaquattro carte). Per l’occasione sono stati riuniti tutti gli autori che avevano curato le illustrazioni precedenti; nonostante le aspettative è evidente una direzione artistica condivisa, in quanto le illustrazioni presentano una discreta coerenza fra di loro.

» Clicca qui per acquistare Anniversary

Dixit: Mirrors

L’ultima espansione è datata 2020: Sébastien Telleschi presenta ottantaquattro illustrazioni dai colori vivaci e intensi e dal tratto netto; le illustrazioni sono molto fantasiose e divertenti. L’introduzione dell’aspetto umoristico può dare un nuovo slancio rispetto alle espansioni precedenti.

» Clicca qui per acquistare Mirrors