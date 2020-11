Doctor Who: online la prima bozza della sceneggiatura di Colpo d’occhio

Sally Sparrow And The Weeping Angel è il titolo con cui originariamente Steven Moffat aveva concepito la prima bozza di Colpo d’occhio (Blink nella versione originale), uno degli episodi più iconici e amati di Doctor Who. Per la gioia dei fan del Dottore, da ieri è possibile scaricare gratuitamente la prima stesura della sceneggiatura di questo episodio della serie tv BBC.

La prima bozza di Sally Sparrow And The Weeping Angel (che può essere letta in inglese a questo link) consente agli appassionati di avere una visione sulla scrittura di Moffat e il processo creativo che ha portato alla creazione di una vera e propria pietra miliare della fantascienza moderna. Oltre ad essere una delle storie più amate dai fan l’episodio è stato premiato ai Premi Hugo del 2008 (gli Oscar della fantascienza), come Miglior rappresentazione drammatica (forma breve).

Sally Sparrow And The Weeping Angel è accompagnato da un’introduzione di Steven Moffat (leggila qui), in cui lo sceneggiatore racconta che il Dottore è solito intervenire laddove vi sia sofferenza e tristezza. Per dimostrare vicinanza agli appassionati, dato il triste momento che sta attraversando il mondo, Moffat ha deciso di condividere con gli appassionati la prima bozza della sceneggiatura di questo celebre episodio.

Colpo d’occhio introduce per la prima volta gli Angeli Piangenti, i quali devono il proprio nome per via del loro aspetto simile a statue di pietra piangenti. La caratteristica che rende queste creature tra le più spaventose e memorabili dell’universo narrativo del Dottore è la loro capacità di muoversi quando non vengono guardate anche solo per un breve istante. A causa di questo inquietante dettaglio BBC ha dovuto mettere in guardia i genitori consigliando di mostrare questo episodio ai propri figli solo di giorno.

La prima stesura della sceneggiatura presenta alcune differenze con la versione definitiva utilizzata per girare il decimo episodio della terza stagione della nuova serie, ad esempio non vi è traccia della parola Blink (non battere ciglio) che successivamente diventerà una delle firme distintive di questa puntata, la presenza marginale di Martha Jones o il finale diverso, cambiato immediatamente poiché detestato dal suo creatore.