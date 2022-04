La branca giapponese di Dolce & Gabbana, nota casa di alta moda italiana annuncia attraverso i propri social l’inizio di una collaborazione con Jujutsu Kaisen, altrettanto nome focale dell’attuale scena manga internazionale.

Attualmente non si possiedono ulteriori novità, ma arriveranno il 15 aprile 2022 e per ora è disponibile un sito web ufficiale raggiungibile qui.

Ricordiamo che la serie manga scritta e disegnata da Gege Akutami è edita in Italia per Planet Manga. Inoltre, è in produzione una Stagione 2 dell’adattamento anime in arrivo per le reti giapponesi nel 2023. Attualmente la serie si sta altresì godendo il successo del film animato Jujutsu Kaisen 0 registrando record di incassi (qui per i dettagli).

La prima stagione animata, a cura di Studio MAPPA, è andata a in onda dal 2020 al 2021 e in Italia è disponibile per la visione con sottotitoli su Crunchyroll.

A proposito di Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 19 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 12 volumi.

L’adattamento anime ha debuttato ufficialmente ad ottobre 2020 presso Studio MAPPA (Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti, fra gli altri) e la prima stagione si compone di 24 episodi totali. In Italia è disponibile interamente per la visione con sottotitoli mediante Crunchyroll.