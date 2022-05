Dove e come vedere Stranger Things 4 in streaming? Dopo ben tre anni di attesa Stranger Things 4 è infatti finalmente disponibile! Vi ricordiamo che Stranger Things è stata creata dai Duffer Brothers ed è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Matt e Ross come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn. La quarta stagione risponderà a molte domande lasciate in sospeso alla fine della terza, incluso cosa sta succedendo tra Hopper e Joyce e la relazione di Hopper con Undici.

Stranger Things 4 in streaming: come e dove vederlo

Come le precedenti tre stagioni anche Stranger Things 4 è disponibile in esclusiva su Netflix da oggi 27 maggio alle 9. Per vederlo in streaming dovete ovviamente essere abbonati al servizio streaming.

Stranger Things 4: trama e trailer

Questa la sinossi di Stranger Things 4:

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Ed eccovi il trailer italiano di Stranger Things 4:

Nel cast figurano: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

Gli episodi di Stranger Things 4: titoli e durata

Stranger Things 4 è disponibile in esclusiva su Netflix da oggi 27 maggio alle 9. Questa quarta stagione è stata divisa in due parti: il Volume 1 è composto da 7 episodi eccovi i titoli:

Stranger Things 4×01 – Capitolo 1: Hellfire Club

Stranger Things 4×02 – Capitolo 2: La Maledizione di Vecna

Stranger Things 4×03 – Capitolo 3: Il Mostro e la Supereroina

Stranger Things 4×04 – Capitolo 4: Caro Billy

Stranger Things 4×05 – Capitolo 5: Il Progetto Nina

Stranger Things 4×06 – Capitolo 6: Il Tuffo

Stranger Things 4×07 – Capitolo 7: Il Massacro al Laboratorio di Hawkins

Attenzione perché la durata degli episodi di questa stagione è leggermente più alta rispetto alle precedenti, eccovi tutte le durate:

Episodio 1: 1 ora e 16 minuti

Episodio 2: 1 ora e 15 minuti

Episodio 3: 1 ora e 3 minuti

Episodio 4: 1 ora e 17 minuti

Episodio 5: 1 ora e 14 minuti

Episodio 6: 1 ora e 13 minuti

Episodio 7: 1 ora e 38 minuti

Il Volume 2 di Stranger Things 4 sarà disponibile dal prossimo 1° luglio e sarà composto da soli 2 episodi. Eccovi i titoli:

Stranger Things 4×08 – Capitolo 8: Papà

Stranger Things 4×09 – Capitolo 9: Il Piano

La loro durata sarà pari a quella di un vero e proprio film:

Episodio 8: 1 ora e 25 minuti

Episodio 9: 2 ore e 30 minuti

Vi ricordiamo infine che Stranger Things si concluderà con la Stagione 5. A tal proposito Shawn Levy, produttore esecutivo e regista della serie, aveva già informato i fan della serie che già sette anni fa, quando avevano pianificato l’intero arco narrativo di Stranger Things, avevano deciso che la storia sarebbe durata dalle quattro alle cinque stagioni. Recentemente intervista, il regista hha spiegato perché la quinta stagione è il momento giusto per salutare definitivamente il pubblico, consigliando anche agli appassionati di non perdere assolutamente Stranger Things 4:

Beh, non abbiamo mai voluto realizzare qualcosa di troppo lungo, volevamo raccontare solo tutta la storia che i fratelli Duffer avevano ben chiara in mente. Fin da subito è stato chiaro che loro sanno esattamente dove siamo diretti e qual è l’arco narrativo. Non vogliamo andare nemmeno un passo oltre quella limpida visione. Quindi, invece di concentrarci su quel triste giorno, su ciò che succederà e chissà quando, alla fine di Stranger Things 5 riaffermerò ancora una volta ciò che ho sempre ribadito: «L’ho detto a tutti, che è stata una lunga attesa per la quarta stagione. Ma lo giuro su Dio, il mondo capirà che ne vale la pena».

Attualmente la Stranger Things 5 non ha una data di uscita.