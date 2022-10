Ritorna la UEFA Champions League e tra le partite più attese spicca Ajax – Napoli valevole per il Gruppo A. Il match si giocherà martedì 4 ottobre 2022 all’Amsterdam Arena con il fischio d’inizio fissato per le ore 21:00.

Il Napoli, attualmente, ricopre il primo posto del girone a punteggio pieno grazie alle splendide vittorie registrate contro il Liverpool e i Rangers. L’Ajax, invece, dopo aver travolto gli scozzesi nella prima giornata, hanno perso in casa del Liverpool nel finale. Attualmente, quindi, Liverpool e Ajax sono a pari punti, pertanto gli olandesi faranno di tutto per proseguire il sogno Champions, mentre il Napoli non si tirerà indietro dal prendere ancora più il volo verso gli ottavi di finale.

Dove vedere la partita?

Ajax – Napoli, quindi, si gioca martedì 4 ottobre 2022 all’Amsterdam Arena con il calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Ajax dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Tadic, Kudus e Bergwijn in attacco, Berghuis, Alvarez e Taylor al centrocampo e Rensch, Timber, Bassey e Blind in difesa.

Il Napoli dovrebbe sfruttare il medesimo modulo con in attacco Lozano (o Politano), Raspadori (o Simeone) e Kvaratskhelia, Anguissa, Lobotka e Zielinski al centrocampo mentre Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera in difesa.