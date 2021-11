Dove vedere Inter – Napoli in TV e streaming

Dopo la pausa dovuta agli impegni delle varie Nazionali di calcio, ritorna la Serie A TIM con la sua tredicesima giornata e tra i match più imperdibili c’è sicuramente Inter – Napoli di domenica 21 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 18:00.

I campioni d’Italia sono reduci dall’importante pareggio per 1-1 maturato nel derby contro il Milan e ricoprono attualmente la terza posizione. Cercheranno quindi di recuperare spazio prezioso dall’imbattuta Napoli che, invece, copre la vetta del campionato insieme al Milan. Il Napoli, al contrario, avrà quindi la possibilità di allungare su una diretta concorrente nella corsa al titolo.

Dove vedere la partita?

Inter – Napoli si giocherà domenica 21 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 18:00. Il calcio d’inizio della gara è fissato per le ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Dario Marcolin.

Probabili formazioni

Simone Inzaghi si affiderà al consueto 3-5-2 nel quale, in difesa, potrebbe esserci D’Ambrosio al posto dell’indisponibile De Vrij con Dimarco per Bastoni con qualche lieve problema fisico. Centrocampo affidato a Brozovic, con Darmian e Perisic a proteggere gli esterni, mentre in attacco dubbi su Dzeko che potrebbe cedere il posto alla coppia Correa e Lautaro.