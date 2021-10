Dove vedere Inter – Sheriff in TV e streaming

L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a chiudere la prima parte della fase a gironi di UEFA Champions League ospitando in casa l’inaspettata promessa Sheriff il prossimo 19 ottobre 2021 alle ore 21:00 al Giuseppe Meazza di Milano.

I nerazzurri sono obbligati a vincere se vogliono proseguire nella competizione europee dato che finora hanno accumulato solo un punto merito del pareggio contro lo Shakhtar Donetsk e una sconfitta contro il Real Madrid. Lo Sheriff, invece, ha iniziato la competizione più importante del calcio europeo con due belle vittorie tra cui un 2 a 0 contro lo Shakhtar Donetsk e ben 2 a 1 in casa del Real Madrid. In caso di esito negativo, purtroppo, l’Inter potrebbe davvero iniziare a salutare la UEFA Champions League come già accaduto quando in panchina sedevano Luciano Spalletti e Antonio Conte.

Dove vedere la partita?

Il match tra Inter e Sheriff, quindi, si giocherà martedì 19 ottobre alle ore 21 e potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter dovrebbe presentarsi con il classico 3-5-2 con Lautaro Martinez e Dzeko in attacco, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic al centrocampo e Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.

Lo Sheriff, invece, dovrebbe mostrare un ormai consolidato 4-2-3-1 con Yakhshibaev come unica punta, Traoré, Kolovos e Castañeda sulla trequarti, Addo e Thill al centrocampo e Fernando Costanza, Arboleda, Duranto e Cristiano in difesa.