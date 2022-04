Il campionato di Serie A TIM è giunto alla 33esima giornata e con essa, tra le partite più attese, c’è sicuramente Juventus – Bologna di sabato 16 aprile 2022 alle ore 18:30 all’Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri provengono da una vittoria molto sudata contro il Cagliari che gli ha consentito di rafforzare il suo quarto posto mantenendo comunque un ampio distacco dalla Roma. Il Bologna, a sua volta, si trova in una situazione molto tranquilla anche merito dell’ultima vittoria contro la Sampdoria e attualmente sono distanti di ben 15 punti dalla zona retrocessione. Insomma, tra le due squadre scorre buon sangue, ma la caccia di punti potrebbe alzare l’agonismo.

Dove vedere la partita?

Juvenuts – Bologna, quindi, si giocherà sabato 16 aprile 2022 all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio programmato per le ore 18:30. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus si presenterà con un modulo 4-2-3-1 con Vlahovic punta d’attacco davanti a Cuadrado, Dybala e Morata. Al centrocampo spazio per Zakaria e Rabiot mentre in difesa praticamente certi Danilo, de Ligt, Chiellini e Pellegrini.

Il Bologna, invece, userà un modulo 3-5-2 con Arnautovic e Orsolini in attacco, De Silvestri, Svanberg, Schouten, Aebischer e Hickey al centrocampo e Soumaoro, Medel e Theate in difesa.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Aebischer, Hickey; Orsolini, Arnautovic

