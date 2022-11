Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 con le ultime partite della fase a gironi e tra le più attese vi è Juventus – PSG, valevole per il Gruppo H, di mercoledì 2 novembre 2022 all’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 21:00.

I bianconeri sono purtroppo già matematicamente eliminati dalla Champions League, tuttavia devono fare di tutto per conservare il terzo posto valevole per l’accesso all’Europa League. I francesi, però, non possono permettersi di regalare punti se vogliono conquistare il primo posto e quindi devono vincere o ottenere lo stesso risultato del Benfica. A loro volta i bianconeri sono obbligati a vincere o ottenere lo stesso risultato del Maccabi Haifa. Insomma, non è una situazione semplice per gli uomini di Massimiliano Allegri, ma faranno di tutto per dare spettacolo e continuare il sogno europeo anche se in Europa League.

Dove vedere la partita?

Juventus – PSG si giocherà mercoledì 2 novembre alll’Allianz Stadium di Torino con il fischio d’inizio della gara fissato per le ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus scenderà in campo con il 3-5-2 con Miretti e Milik in attacci, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic al centrocampo, mentre in difesa vi saranno Gatti, Bonucci e Alex Sandro.

PSG che sfrutterà il 4-3-3 con Soler, Messi e Mbappé in attacco a causa dello squalificato Neymar, Vitinha, Verratti e Fabian Ruiz al centrocampo mentre Hakimi, Ramos, Marquinhos e Nuno Mendes copriranno la difesa.