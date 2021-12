Dove vedere Milan – Salernitana in TV e streaming

I rossoneri, attualmente, sono secondi in classifica con 35 punti e si distaccano dai primi, ovvero dal Napoli, solo di un punto. La Salernitana, invece, è ultima in classifica con soli 8 punti frutto di due vittorie e due pareggi.

Dove vedere la partita?

Milan – Salernitana si disputerà il pomeriggio di sabato 4 dicembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata Stefano Borghi, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Probabili formazioni

Stefano Pioli dovrà affidarsi al modulo 4-2-3-1, ma con qualche variazione a causa di troppi infortuni. Come unica punta d’attacco, infatti, ci sarà Rafael Leão davanti a Saelemaekers, Brahim Díaz e Messias. Al centrocampo spazio per Tonali e Bakayoko, mentre in difesa ci sono Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández.

La Salernitana, invece, potrebbe presentarsi con un 4-4-2 con in attacco il probabile Djuric in coppia con Bonazzoli. A centrocampo Capezzi e Lassana Coulibaly agiranno in mezzo, con Zortea e Obi larghi. In difesa Veseli e Ranieri terzini, mentre Gyomber e Gagliolo saranno i centrali a protezione della porta di Belec.