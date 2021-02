Dragon Ball è ancora l’IP più redditizia di Bandai Namco

Ci sono delle IP (intellectual proprieties o proprietà intellettuali) che divenuti franchise sembrano inossidabili e a capeggiare questa rara e piccolissima categoria di titoli c’è sicuramente Dragon Ball.

Dato per spacciato in più di una occasione nella sua ormai pluridecennale storie, il franchise creato da Akira Toriyama si è saputo reiventare letteralmente anno dopo anno anche attraverso interazioni meno canoniche come videogiochi e webseries mantenendo alta l’attenzione su di sé anche grazie ad un merchandise capace anch’esso di rinnovarsi stando al passo con i tempi e con le esigenze dei collezionisti.

Bandai Namco ha recentemente diffuso i dati fiscali dell’anno appena concluso, i 2021, mostrando come, a dispetto delle critiche, la salute di Dragon Ball è estremamente forte anzi si potrebbe dire che il franchise traini tutte le altre IP in maniera netta con guadagni importanti.

Il franchise ha fatto registrare circa 91 miliardi di yen di guadagno nel 2021 addirittura in aumento rispetto al 2020 quando si ferma a “soli” 88 miliardi di yen. Le previsioni alla chiusura dell’anno fiscale parlano di un possibile guadagno totale di circa 110 miliardi di yen in leggera flessione rispetto al precedente anno fiscale che fece registrare il record di 135 miliardi, un record!

Staccate altre IP importanti come Gundam, One Piece mentre sorprende il rialzo di una IP vintage come Kamen Rider.

Bandai Namco's fiscal year 2021 3rd quarter results. As with last quarter DB is still #1 and still up year over year by a small amount. BN expects it to be down by year's end still though. Their firecasts are always low, but there also aren't any new games releasing before April. pic.twitter.com/z82KjQG1p7

— Ethan Law🏳️‍🌈 (@ArchedThunder) February 8, 2021