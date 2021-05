Dragon Ball Super: annunciato il nuovo film

Di recente vi avevamo già parlato dell’imminente apertura di un nuovo sito web ufficiale per il franchise di Dragon Ball. Ebbene, da pochissimo quel sito è attivo e perfettamente agibile, come potete constatare voi stessi visitandolo a questo indirizzo.

Come era stato già ipotizzato, l’apertura del nuovo sito ufficiale di Dragon Ball sarebbe potuta essere la piattaforma di lancio migliore per tutti i nuovi progetti relativi al franchise creato da Akira Toriyama, incluso il nuovo film di animazione di Dragon Ball Super.

Tutte queste ipotesi hanno trovato una conferma nell’annuncio ufficiale del nuovo film di Dragon Ball Super, come si vede nel nuovo sito di Dragon Ball. Non solo: lo stesso Akira Toriyama ha lasciato un commento a riguardo!

L’annuncio ufficiale del nuovo film di Dragon Ball Super

Sono state pubblicate, al momento della stesura di questo articolo, pochissime informazioni a riguardo. Per ora, sappiamo solo che il film è in fase di lavorazione e che la sua uscita è prevista per il 2022.

La notizia è poi stata commentata, come anticipato poco più in alto, dallo stesso creatore della serie, Akira Toriyama, al lavoro sul manga di Dragon Ball Super insieme al collega e collaboratore Toyotaro. Ecco qui il messaggio di Toriyama, seguito da una sua traduzione in italiano:

“Un film del tutto nuovo dall’uscita di Dragon Ball Super: Broly è attualmente in lavorazione! Proprio come il primo film, sto guidando moltissimo la produzione della storia e dei dialoghi, per un altro spettacolare film. Non dovrei proprio parlare troppo della trama al momento, ma siate pronti per alcuni scontri estremi e divertenti, che potrebbero mostrare un personaggio inaspettato. Tracceremo una rotta attraverso alcuni territori inesplorati in termini di estetica visiva per portare il pubblico in un viaggio sorprendente, per cui spero che tutti attenderanno con impazienza il nuovo film!“

Viene aggiunto inoltre che ulteriori informazioni a riguardo saranno presto divulgate attraverso il nuovo sito ufficiale di Dragon Ball.

