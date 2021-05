Dragon Ball: il teaser del nuovo sito web ufficiale

Il Goku Day è alle porte, e questo importante evento potrebbe essere una delle ragioni per cui è stato divulgato un teaser che annuncia il nuovo sito web di Dragon Ball. L’anime di Dragon Ball Super è in pausa, ma ci sono ancora tante novità in vista per gli appassionati, anche grazie al manga, che prosegue la sua corsa.

Se vi state chiedendo cosa sia il Goku Day, ecco una spiegazione. I numeri “5” e “9” in giapponese si possono pronunciare rispettivamente come “Go” e “Ku” in giapponese: per questo, è stato scelto come giorno per festeggiare il Goku Day il 9 maggio. Mentre i dettagli delle celebrazioni per questo giorno così speciale sono ancora un po’ un mistero, sappiamo che il cast di doppiatori di Dragon Ball Super e Super Dragon Ball Heroes parteciperà a un evento speciale che potrebbe riservare molte sorprese per coloro che seguono le avventure di Goku e dei suoi amici, i cosiddetti Combattenti Z.

Alcune informazioni a riguardo e non solo potrebbero essere condivise attraverso il nuovo sito web di Dragon Ball, che è stato annunciato ufficialmente grazie a un breve video di presentazione.

Il teaser del nuovo sito web di Dragon Ball

L’utente di Twitter DBS Chronicles ha condiviso il nuovissimo promo che trovate qui di seguito, in cui l’annunciatore indossa una parruca da Super Saiyan mentre promuove l’imminente nuovo sito web di Dragon Ball:

PV for "Dragon Ball Official Site" Renewal coming soon.#DragonBall pic.twitter.com/cuoKoHkAgG — SUPER クロニクル (@DBSChronicles) May 3, 2021

Al momento, Super Dragon Ball Heroes sta esplorando l’arco narrativo denominato “Space-Time War”, in cui Goku e Vegeta sono finiti in un nuovo universo creato da Fuu. Sembra che in questo nuovo arco i Combattenti Z dovranno affrontare nuovi durissimi scontri in questa serie animata non canonica creata appositamente per il web.

