Dragon Ball Super: Akira Toriyama è al lavoro sul nuovo film animato?

Akira Toriyama, lo storico creatore di Dragon Ball, ha confermato di essere al lavoro sulla produzione della storia e dialoghi del nuovo animato di Dragon Ball Super di cui si sta parlando fortemente nel corso di queste ore dopo il teaser sfuggito a Toei Animation.

Inoltre, sebbene non vi siano ancora dettagli a supporto, è emerso online il primo commento del maestro Toriyama che conferma di fatto l’attuale produzione del progetto. Si tratterebbe di un nuovo leak del sito di Toei Animation.

A voi di seguito le parole dell’autore giapponese condivise online da @DBSChronicles:

“E dopo ‘Dragon Ball Super: Broly’ un nuovo film animato è in fase di produzione! Proprio come il precedente progetto cinematografico, sto lavorando duramente alla storia e ai dialoghi per un altro fantastico film. Purtroppo al momento non posso dire molto circa la trama, ma siate pronti per nuove battaglie al cardiopalma e divertenti che potrebbero coinvolgere un personaggio inaspettato. Esploreremo anche territori mai visti prima in termini di estetica artistica per offrire a voi fan una nuova avventura tutta da vivere. Spero, pertanto, che tutti attendino con ansia il prossimo film!“