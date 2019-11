Dragon Ball Super Broly: in arrivo il romanzo firmato Edizioni Star Comics!

Dopo aver fatto incetta nelle sale cinematografiche e nei cuori degli appassionati, Dragon Ball Super Broly debutta nuovamente in un nuovo formato, quello cartaceo. A portare in Italia quest’opera manga è Edizioni Star Comics, che ha da poco annunciato la data d’uscita.

La narrazione di Dragon Ball Super Broly inizia subito dopo la conclusione del Torneo della Potenza, che ha visto l’Universo 7 primeggiare in una lotta all’ultimo sangue. Son Goku e Vegeta possiedono una forza senza precedenti e non sanno come impiegarla, fino all’apparizione di Broly.

Questo iconico Saiyan – conosciuto soprattutto come Super Saiyan Leggendario – nasconde dentro di sé un potere latente senza precedenti, che gli è costato l’esilio dal Pianeta Vegeta. Broly, inoltre, è nato nello stesso periodo di Goku e Vegeta, ma hanno percorso strade completamente differenti, e si ritroveranno a fronteggiarsi in una battaglia epocale.

Per questo motivo, Edizioni Star Comics ha pensato bene di riproporre il romanzo tratto dal film d’animazione campione d’incassi, che consentirà a tutti gli appassionati di vivere la lotta titanica attraverso un formato diverso da quello del lungometraggio.

Il romanzo di Dragon Ball Super Broly, infine, farà il suo debutto ufficiale il prossimo anno, nel mese di marzo, in tutte le fumetterie, librerie e ovviamente nei migliori store e-commerce. Naturalmente, seguiranno aggiornamenti.