Dragon Ball Super: il Segreto di Merus

Il 52esimo capitolo di Dragon Ball Super ha dato il via a teorie e speculazioni riguardo il segreto che si nasconde dietro le abilità di Merus.

L’arco narrativo Galactic Patrol, di Dragon Ball Super, ha presentato ai fan uno dei membri più capaci di sempre: Merus. Ha subito catturato l’attenzione dei fan, avendo la meglio su Goku e Vegeta con le sue peculiari tattiche. Tra i fan ci sono stati numerosi dibattiti riguardo la natura del suo potere e il capitolo 52 di questa serie potrebbe fare chiarezza su questo argomento.

Il Capitolo 52 della serie di Goku e Merus, è tutto incentrato sul loro allenamento, in particolare su Goku che cerca di sfruttare al meglio l’Ultra Istinto. Alla fine del capitolo si lascia intendere che Merus possieda un segreto lasciando intendere che deve ancora mostrare il suo vero potere, e ha quindi bisogno di rinchiudersi nella Stanza dello Spirito e del Tempo per potersi allenare al meglio e controllare al massimo le sue capacità.

Entrambi entrano nella Stanza, ma Merus dice che questo non solo lo aiuterà a migliorare le proprie abilità, ma anche ad esprimere il suo potere al massimo senza che nessuno lo venga a sapere. Tutto ciò desta l’entusiasmo di Goku, ma fa nascere qualche sospetto nei fan.

A ciò si aggiunge il fatto che Merus è in grado di contrastare tutte le mosse di Goku in questo allenamento senza versare una goccia di sudore, dimostrando di avere una certa conoscenza delle tecniche dell’Ultra Istinto. Inizialmente le abilità di Merus sembravano essere state inserite nella trama solo per convenienza, ma lui sembra nascondere un segreto che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Se Merus conosce l’Ultra Istinto, come e quando lo ha imparato? Perché vuole nascondere il suo potere a tutti?

Ci sono molte domande che hanno bisogno di risposte, ma che verranno sicuramente svelate nei prossimi capitoli.