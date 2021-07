Dragon Ball Super: la classifica dei personaggi più amati dai lettori

Viz Media è la casa editrice statunitense che distribuisce in Nord America, fra i tantissimi altri, anche il manga di Dragon Ball Super, seguito diretto di Dragon Ball Z, di Akira Toriyama. Qui da noi in Italia, l’opera è distribuita da Edizioni Star Comics. Se siete alla ricerca di alcuni particolari numeri del manga di Dragon Ball Super, potete acquistarli direttamente qui su Amazon.

Di recente, Viz Media ha dato il via a un sondaggio fra i lettori di Dragon Ball Super: la classifica che trovate poco più in basso è il risultato del sondaggio, del quale sono state pubblicate le prime 25 posizioni.

Vegeta avrà finalmente battuto Goku? Quanti e quali villain saranno presenti? Appassionati di Dragon Ball Super: la classifica di Viz Media risponderà ai vostri quesiti! Per mantenere alta la suspense, inizieremo dal fondo della classifica per poi giungere alle primissime posizioni.

Dragon Ball Super: la classifica – posizioni 25-11

25 – Oil

24 – Gas

23 – Elec

22 – Macki

21 – OG73-i

20 – Future Mai

19 – Jaco

18 – Oracle Fish

17 – Bulma

16 – Cabbe

15 – Chi-Chi

14 – Zamas

13 – Androide 18

12 – Moro

11 – Granola

Dragon Ball Super: la classifica – posizioni 10-04

10 – Crilin

09 – Freezer

08 – Androide 17

07 – Whis

06 – Beerus

05 – Future Trunks

04 – Goku Black

Dragon Ball Super: la classifica – il podio: posizioni 03-01

03 – Gohan

02 – Goku

01 – Vegeta

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato in Giappone su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 74. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

La serie animata di Dragon Ball Super è prodotta da Toei Animation. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131. L’edizione italiana, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 e l’ultimo episodio è andato in onda il 29 settembre 2019.

Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi nel 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi.